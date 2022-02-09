明金成心肌梗塞驟逝！10大徵兆不可輕忽　4大危險群天冷當心

▲導演明金成驟逝享年51歲。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

知名導演明金成驚傳驟逝享年51歲，死疑似逝心肌梗塞。心肌梗塞是台灣10大死因前2名，其中又以併發急性心肌梗塞最為可怕。新光醫院健康管理部暨心臟內科主治醫師趙書平醫師就曾整理出10個症狀，若出現不明原因左胸悶、喘、心悸、極度疲倦、呼吸困難時，可千萬不可輕忽。

心血管疾病一直是國人死亡的常見原因之一，尤其患有心臟疾病、腦血管疾病、高血壓，甚至是腎臟疾病者都是高危險群，尤其冬季氣候寒涼，早晚溫差大，更要留心身體異狀，以防憾事發生！

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根據國民健康署資料指出，心肌梗塞的典型症狀包括左前胸有壓迫感、胸悶、胸痛、心悸、喘、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀。然而，趙書平醫師提醒，女性患者亦可能出現手麻、背痛等看似與心臟無關的症狀，且可能合併有噁心、呼吸不順等情況，若有上述異狀應提高警覺、立即就診，以免錯失治療黃金期。

▲心肌梗塞來得突然，尤其天氣變冷更要避免憾事發生。（圖／達志／示意圖）

本站報導「瞬間奪命！心肌梗塞有10大徵兆 醫：天氣變冷防憾事」，新光醫院健康管理部暨心臟內科主治醫師趙書平醫師叮嚀，氣溫變化大更容易誘發心肌梗塞，若出現不明原因左胸悶、喘、心悸、極度疲倦、呼吸困難時，甚至女性若有異常的手麻、背痛、呼吸不順都可能是心肌梗塞的徵兆。尤其冬季氣候寒涼，早晚溫差大，更要留心身體異狀，以防憾事發生！

▼一張圖帶你看懂心肌梗塞的常見症狀。（圖／健談授權提供）