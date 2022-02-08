4年前就知「3子女不是他的種」！如今提告不想要...卻甩不掉了

▲蕭姓男子被妻告知「3個孩子都不是你的種」，蕭男提告卻敗訴。（圖／CTWANT提供）

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蕭姓男子與魏姓妻子結婚42年，兩人生有3名子女，蕭姓男子的妻子4年多前離家時，告訴他3名子女都不是他的「種」，蕭男提起否認子女訴訟，一、二審皆認定蕭男從知悉到提告的時間已超過2年的「除斥期間」，亦即蕭男沒在法定期限內行使權利，導致權利消滅，因此判他敗訴，就算驗DNA也無法影響他和子女的親子關係，但還可上訴。

二審高等法院指出，親子關係涉及父母子女的身分權、人格權，若推定與真實不符，可提起否認之訴，但為維護血統與身分安定間的平衡，特規定否認之訴應於2年期間內提告，從提起訴訟的一方知悉子女為非婚生時起算。

蕭男和妻子魏姓女子在1980年12月25日結婚，育有3名子女皆已成年。蕭指出，妻子2017年7、8月間離家前，坦承3子女的生父不是他，蕭男提起否認子女之訴，希望解除他和子女的親屬關係。

一審宜蘭地方法院判蕭男敗訴，他提起上訴，二審高院也認定，蕭在2017年已知悉這件事，卻遲至魏女2021年對他提出離婚訴訟時，才提起否認子女之訴，請求與3名子女驗DNA，高院則表示，不論鑑定結果為何，都不影響他提起本件訴訟已逾2年除斥期間，因此駁回上訴。

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