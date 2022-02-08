她回家挖出「超噁烤箱」想丟！念舊媽一聽氣炸要輸贏　結局超展開

▲過年回家挖出「恐怖烤箱」想丟，激辯暴怒母親，結局曝光。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

每個人都有捨不得丟掉的「寶貝」，本報日前刊登《過年發現恐怖烤箱想丟…媽氣罵「這很好用！」 網一看內部照傻了》，一名女網友為了讓媽媽汰換「用了36年的陳舊烤箱」，與媽媽進行激烈辯論，所幸在眾人的建議下，母親終於願意使用新的烤箱，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO日前在臉書「爆廢公社」表示，她過年回家時，發現家中一個非常髒的烤箱，想要丟掉買個新的給媽媽，不料媽媽一聽居然暴氣，說「烤箱很好用，不准給丟掉，還說她有用乾淨，我黑人問號」。

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原PO為了證明自己所言不假，貼出烤箱的外觀及內部照片，可以看見烤箱不論內外，都已經積滿了厚厚的汙垢，讓她堅持要把烤箱換掉，因此與媽媽激烈辯論，媽媽也因此超火大的，「那個烤箱好像她金孫一樣」。

▲原PO與媽媽辯論後，終於說服媽媽同意換新的烤箱。（圖／翻攝自爆廢公社）

數天後，原PO再次發文說，「我媽發現我把她的『金孫』PO臉書後，很生氣要找我輸贏，幸好大家的留言奏效了，讓媽媽願意使用新的烤箱，舊的就包一包給她留著紀念，偷剪斷電線避免她又拿出來用，希望新的『金孫』她會喜歡」。

其他網友看了紛紛表示，「第一代金孫也算榮退了，好有歷史感」、「金孫像考古文物」、「舊烤箱真的不要用，很可怕又感覺很危險」、「找你輸贏也太好笑了」、「來打賭，媽媽一定會說，新烤箱不好用」、「這烤箱感覺經歷過2戰戰火的洗禮」。

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