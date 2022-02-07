瘋買「264張彩券」全中獎　幸運男爽贏367萬：當你有預感，就去買

▲買「264張彩券」全部中獎，幸運男爽賺367萬元。（圖／翻攝自Virginia Lottery）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人過年期間會買刮刮樂試試手氣，而美國維吉尼亞州有一名男子泰勒（Jalen Taylor）手氣真的非常旺，他日前狂買了264張彩券，結果竟每張都中獎，讓他成功贏得13萬2000美元（約新台幣367萬元）獎金，他受訪時還說「當你有預感時，就去買吧！」

根據美國彩券公司Virginia Lottery報導，泰勒2021年11月投注一款名為「Pick 3」的樂透彩券，而且以同一組號碼「9、6、0」一次買了104張彩券，開獎後贏得5.2萬美元（約台幣144萬元）。

泰勒今年1月10日又以同一組號碼「5、4、2」，購買了Pick 3總共160張彩券，並再次贏得8萬美元（約新台幣222萬元）獎金，前後總計264張彩券贏得13萬2000美元（約新台幣367萬元）。

至於為何一次買入大量的彩券，他告訴Virginia Lottery，「我（當時）出現一種預感」、「當你有預感時，就去買」，當被問到未來會如何使用獎金時，他表示一部分獎金用於投資，剩下的則會存入銀行。

Virginia Lottery表示，泰勒購買的彩券Pick 3，每張要價1美元（約新台幣28元），玩家必須在000至999數字中「選擇一組號碼」，3碼數字及順序都要正確，中獎機率為1/1000，沒想到泰勒會在3個月內連中2次，真的非常幸運。

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