科技公司主管偷開同事筆電看性愛片　還找人鑑定影中人GG了

▲盧姓主管偷看同事筆電性愛影片，還找其他同事確認影片主角，新北地院依違反《個資法》判刑4月。（圖／CTWANT提供）

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某科技公司盧姓主管偷開李姓男同事筆電，發現性愛影片，還播放給其他5名同事觀看，盧男辯稱李男的筆電是公司財產，公司禁止存取個人資料，當時為了阻止遠端非法連線才會查看，其他同事聞風而至，他阻擋不及才外洩，新北地院不採信，合議庭依違反《個資法》判處盧男4個月徒刑，可上訴。

檢警調查，盧男擔任科技公司業務部副理、客服部主管並負責公司資訊安全等事務；2018年間，李姓同事的妻子（已離婚）告知盧男，她懷疑李男的筆電有外遇事證，盧男打開李男筆電，發現李男與王姓女子親密合照、王女的紙本帳單及王女與不詳男子的性愛影片等資料，盧男還播放給公司5名員工觀看。

盧男在檢方偵查時表示，當初基於好奇去看，其他人經過時，請他們來確認性愛影片中的男子是否為李男，還說「李男是虔誠的佛教徒，我不敢相信他有逾矩行為」，不過法院審理時，盧男辯稱當時為了阻止遠端非法連線才會查看，但開啟影片時，同事剛好進來，大聲叫嚷，其他同事聞風而至，情況很混亂，他要阻止同事觀看。合議庭不採信盧男辯詞，痛批他侵害李男隱私，犯後又否認犯行，事後未達成和解，因此判刑4月。

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