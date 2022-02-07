明宣布開放日本福島食品　食藥署最新評估報告稱：罹癌風險可忽略

▲日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

衛福部食藥署今天晚間公布最新日本食品風險分析，結果顯示對各年齡層的癌症與遺傳效應風險等級，可歸類為可忽略的風險。食藥署長吳秀梅表示，會依據科學證據持續把關。

傳近期將開放日本福島5縣食品，衛生福利部長陳時中今天說，相關食品都會走向正常化，三一一福島核災已過了10年，他強調相關評估一定會在安全、符合科學證據及國際規範的架構下進行。

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針對日本食品管理，衛福部食品藥物管理署晚間公布民國109年度輸入食品風險分析，研究由台大毒理學研究所教授姜至剛主持。針對日本食品輻射風險蒐集國際間檢驗數據，並配合108年國家攝食資料庫，評估相關食品對於各年齡層民眾健康的影響。

評估結果顯示，各年齡層每年平均增加的輻射暴露量極低，癌症及遺傳效應風險部分各年齡層皆低於10的負6次方；依據美國國家環境保護局（US EPA）癌症及遺傳效應風險等級，可以歸類為「可忽略的風險」。

報告也指出，日本公布的官方資料顯示，從輻射檢出產品件數比例分析，台灣管制的福島5縣食品僅涵蓋約49.3%至61.1%，顯示輻射超標產品不限於分布在福島5縣。

報告最後建議，以食品安全角度思考，台灣的管制措施應從目前的「地區管制」方式轉變為「高風險管制」；此外，政府也應將風險評估報告結合各種溝通管道，與產官學民等群體進行風險溝通。

吳秀梅告訴中央社記者，日本食品風險評估有一定的程序，程序完備後將由食品風險評估諮議會討論，並上網公布呈現結果。

吳秀梅說，從報告結果看來，若開放福島5縣食品，無論是哪個年齡層，癌症風險都低於百萬分之1，非常地低；食藥署會就科學證據與各國管理方式，持續把關食品安全。