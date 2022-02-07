自助洗衣驚見「紅藍拖鞋翻滾」！還有1籃排隊等洗　她見牆上1圖超諷刺

▲自助洗衣機裡面有滿滿拖鞋。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

圖文／CTWANT

有些人住的是小套房，因此會將衣物拿到附近的自助洗衣店洗，但要小心，因為不是每個人都會遵守規矩。一名網友透露，老婆一早拿衣服到自助洗衣店洗，結果看到一台洗衣機居然在洗鞋子，明明上方就貼有大大的告示牌「請勿洗鞋」，讓他直呼太諷刺。

原PO在《爆廢公社》氣憤表示，「太諷刺了，太座一早拿衣物去洗，看到這個，有打給業主了，因為太座有事情先行離開，業主會調閱監視器追查。」

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從照片中可以看見，自助洗衣機裡塞滿拖鞋，且外面還有一籃等著洗。諷刺的是，洗衣機的右上角就貼著一張告示牌，「請發揮公德心，謝絕清洗與烘乾寵物用品、腳踏墊、鞋子。」未料還是有人不甩告示牌，毫無遮掩、大剌剌地直接把鞋子丟進去洗。

貼文一出，超過4000人討論，網友紛紛留言「這就是我不用自助洗衣的原因，你永遠不知道上一個人洗了什麼」、「多花點錢，送洗衣店安全多了」、「超沒公德心」、「故意的嗎上面字那麼大」、「誰家鞋子這麼多，感覺是營業場所」。

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