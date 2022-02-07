導航帶你進叢林！重機山區車遊迷路　車子卡山溝3騎士嚇傻

▲「就是跟著導航走」3重機騎士山區大迷路，車子慘卡山溝嚇傻。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

3名重機騎士趁年節假期尾聲，5日騎著大型重機到山區車遊，不料從六龜區寶來里轉往那瑪夏區路程中，因誤信導航，迷途進入偏僻山區複雜林道。又因不熟地域環境，造成車子卡入山溝無法脫離窘境，3人歡樂心情即刻轉為驚恐，緊急向警方請求救援。

六龜分局寶來派出所當日下午3點多接獲通報後，為能順利找到3名迷路的重機騎士，立刻透過電話與報案人聯絡，並逐步教導他們用衛星定位方式確認位址，另外再拍攝下受困位址附近的景像，掌握實際地點。

所幸副所長陳世光為轄區識途老馬，憑著多年搜救經驗，確認好正確的受困位置後，立即率員帶著裝備火速往山上尋找。當時天氣已開始起霧視線不佳，相對增加救援難度，經幾番波折後，終於桃源區54林班地內，順利找到受困的3名騎士。

▲「就是跟著導航走」3重機騎士山區大迷路，車子慘卡山溝嚇傻。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，因大型重機車體較重，當時山路雜草叢生濕滑，增加下山的難度，副所長立即協助清除胎溝上的泥土防止車輪打滑，並沿路改以人力扶車方式，慢慢協助受困騎士通過下坡路段，最終平安下山。

高男等3人脫困後明顯自驚嚇轉為疲憊，下山後在派出所稍坐休息，也對自己的大意造成警方困擾而感到抱歉，另對派出所積極救援的態度表達深深感謝。

六龜分局呼籲，民眾在山區旅遊，應詳細規劃出遊路線，攜帶登山地圖，勿完全依靠導航冒險行駛，才能平安順利抵達目的地。若不幸在山上迷路，務必利用通訊器材與警方聯繫，另注意保暖與安全，留在原地等待救援。