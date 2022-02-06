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洪秀柱見汪洋喊反獨促統　王定宇：背叛蔣經國、跪舔中共

▲▼ 2022.2.5汪洋會見洪秀柱 。（圖／翻攝）

▲汪洋會見洪秀柱 。（圖／翻攝新華社）

記者黃巈禾／台北報導

前國民黨主席洪秀柱5日與中國全國政協主席汪洋會面時表示，要在「反獨促統」的目標上，加速推動「兩岸和平統一大業」。對此，民進黨立委王定宇6日批評，洪秀柱背叛蔣經國路線、無視中國武力威脅台灣。

洪秀柱2日抵達北京，應邀出席4日舉行的冬季奧運開幕式。根據《新華社》報導，汪洋5日會見洪秀柱，並向洪秀柱表示，「台灣同胞以各種方式參與北京冬奧會，是中華兒女共襄冬奧盛舉、共享民族榮光的生動體現。我們共同祝願台灣冰雪運動健兒如虎添翼、勇創佳績，也希望參與志願服務的台灣學生展示青春風采、留下美好回憶」。

洪秀柱則說，很高興受邀出席北京冬奧開幕式，盛大精彩的開幕典禮讓世人見證「中華民族的韌性與團結」，「中國夢不能缺少台灣，台灣不能在民族復興浪潮中缺席」，期望在「反獨促統」的目標上，「推動兩岸關係和平發展，加速兩岸和平統一大業」。

對此，王定宇6日表示，過年實在不該分享「歹咪啊」，但這位中國國民黨前主席，在自由民主國家「外交抵制」北京冬奧時，跑去北京向中共獻媚，一、沒台灣代表性，在民主的台灣，中國國民黨這位前主席毫無台灣民意代表性；二、背叛蔣經國路線，這些人超愛拿蔣經國來向台灣人民邀功，但是背叛小蔣的也是這些人；三、失格到令人噁心，洪秀柱忘了自己是台灣收留、栽培的，無視中國武力威脅台灣，抱著中共大腿跪舔，令人作嘔！

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