日翊物流群聚+4！同事、家人中鏢　陳時中：對社區有一定影響

記者嚴云岑／台北報導

桃園日翊物流今（5）日又新增4人染疫，分別為2名同事與2名家人，其中案19154另一工廠的同事、同事先生和老闆確診，案18976家人也確診，目前全案累積29人染疫。陳時中再次強調，這些人都是在初步匡列時染疫，「這個案子還在燒」，對社區有一定影響。

陳時中昨在記者會上坦言，日翊物流是目前「還在燒」的案子，也是需要特別關注的案例，目前防火牆已經做起來了，未來5天是關鍵期，如果沒有外擴的話，就代表獲得控制。

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另外，確診的日翊員工母親曾在龍潭市場擺攤，桃園市政府已進行預防性休市3天，同時設採檢站，今日上午採檢182人都是陰性。

▲「案18757日翊物流」相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

根據指揮中心公布，今日新增本土個案為9例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。以縣市來看，桃園新增30例，其中25例是亞旭相關，是檢疫期滿採檢確診，日翊物流則新增4例；而高雄新增10例，其中9例與高雄港群聚相關。

另外，新增境外移入32例，個案為19例男性、13例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(8例)、日本及菲律賓(各3例)、瑞士、法國、阿拉伯聯合大公國、德國、加拿大及印度（各1例）移入；另12例調查中。入境日介於今年1月20日至2月4日。