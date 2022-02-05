他闖「貴婦超市」偷拍！短裙妹低頭選菜　遭針孔眼鏡探入裙底

▲黃男偷拍女子裙底風光，被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／Pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名黃姓男子去年到有「貴婦超市」之稱的JASON超市內，偷偷將有錄影功能的眼鏡伸到一名女子的裙底偷拍，而對方發現異狀後，立即報警處理。對此，台北地院審理後，依妨害秘密罪判處黃男拘役30天，得易科罰金。

判決指出，32歲的黃男於2021年10月某日的晚間6時許到該超市內，而他見到前方的穿著短裙的女子正在查看商品，認為有機可趁，竟基於無故以錄影方式，竊錄他人身體隱私部位之犯意，拿預先購買的具有錄影功能之眼鏡，並將眼鏡伸到女子裙底下方，以由下往上之方式偷拍對方的裙底風光。

女子發現異狀後，立即報警處理，而黃男也被當場逮捕，而黃男被捕後對於犯行坦承不諱，且又有女子證述、監視器畫面等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，黃男應知道隱私權的重要性，竟為滿足自己的性慾，無故竊錄他人身體隱私部位，侵害他人隱私權，導致其身心受創，念及其犯後尚能坦承犯行，考量其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依法給予判刑，並諭知易科罰金標準。

法官審理後，依犯無故以錄影竊錄他人身體隱私部位罪，判處他拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。