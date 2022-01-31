過年內衣只能穿紅色？揭秘2022年12星座開運色

▲內衣招財顏色。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

過新年穿新衣，就連內衣穿搭也很講究，除夕到開工，除了紅色，還有哪些顏色也能在虎年帶好運，這裡就來和大家分享內衣穿搭秘技吧！

除夕、初一到初五、開工都可穿紅色內衣，初一也可挑選綠色，象徵一年之計在於春，另外，內衣要選有繡花，最好是牡丹，記得繡花要雙數，能有元寶更好。

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開運美相達人邱聖文表示，內衣款式上，挑選無鋼圈代表好運沒有束縛，集中型內衣則是把財聚在一起，也可以噴上香水強化能量，木質香可以增加智慧與財運，花香可以增加人緣，牛年犯太歲生肖有牛、龍、羊、馬、狗，除了記得安太歲，也可趁過年吉時幫自己準備開運內衣，為新的一年準備，另外，彩妝也帶來新氣象，開運招財妝容必備色系就是金色與紅色，可以用眼妝、頰彩和脣色做搭配。

2022年12星座幸運色



水瓶座：粉橙色、奶油米

雙魚座：孔雀藍、太空銀。

牡羊座：銀白色、藍色

金牛座：蛋黃色、芭比粉

雙子座：黑色、湖水藍、葡萄紫

巨蟹座：黑色、海軍藍

獅子座：芭比粉、紅色、金黃色

處女座：青綠色、珊瑚紅

天秤座：橙紅色、青色

天蠍座：米黃色、紅色、粉色

射手座：駝色、白色

摩羯座：銀灰、奶黃

