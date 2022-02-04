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強生首相之位驚爆危機　5幕僚24小時內接連請辭

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）派對門風暴持續延燒，政府4大核心幕僚3日相繼請辭，第5名幕僚也在4日宣布離開唐寧街，這一連串的請辭動作全在不到24小時內發生，強生首相之位如今出現巨大危機。

綜合BBC、衛報等外媒報導，強生政府在防疫封鎖期間接連在唐寧街辦公室及官邸舉辦多場飲酒派對，這不但引發外界撻伐，黨內質疑聲浪也越來越高，要求強生進行徹底檢討，甚至還有人要求他下台負責。

強生的政策負責人麥薩（Munira Mirza）是第一名喊出辭職的幕僚，原因是強生把英國政府未能起訴已故資深電視主持人沙維爾（Jimmy Savile）虐童一事，與對手工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）扯上關係。

在麥薩請辭後才過數小時，公關主任陶艾爾（Jack Doyle）、幕僚長羅森斐德（Dan Rosenfield）及首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）也接連辭職。已知3人提出辭呈的原因與違規舉辦派對有關，據悉，雷諾甚至在2020年3月發送的電子郵件中要求賓客「自備酒水」。

依據強生辦公室聲明，羅森斐德3日向首相遞交辭呈，但在找到繼任者之前會暫時留任，雷諾茲也會暫時留任，之後會到外交部任職。

但這一切還沒結束，依據《保守黨之家》編輯古德曼的說法，唐寧街10號政策小組成員娜羅札斯基（Elena Narozanski）也已經請辭，原因是強生再一次拒絕針對攻擊施凱爾一事道歉。

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