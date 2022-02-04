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世界最大洞穴「可塞進全紐約」！內藏茂密叢林　狂傳怪聲嚇跑農民

▲▼隱世500萬年！世界最大洞穴「山水洞」可容40層高樓、整個紐約。（圖／翻攝自維基百科）

▲世界最大洞穴「山水洞」可塞進整個紐約，內部還有叢林。（圖／翻攝自維基百科）

記者趙蔡州／綜合報導

大自然的力量真的很神奇，創造了許多鬼斧神工的奇景。越南廣平省峰牙己榜國家公園內有一個天然洞穴山水洞（又譯韓松洞、杭松洞），被認為是目前已知世界上最大的單體洞穴，內部除了有龐大的暗河系統、豐富且奇特的自然景觀，甚至有許多珍貴的動植物，被探險家稱為「亞當的花園」。

山水洞位於越南峰牙己榜國家公園內，早在1991年就被當地的農民發現，但由於洞穴不斷傳出怪聲，讓農民一直不敢進入，直到2009年英國洞穴研究學會前往考察。探險隊隊員斯皮蘭表示，「山水洞的氣流會發出很大的聲響，也能夠在入口處聽到河水流動的聲音，聲音真的很大，讓人感到一絲畏懼」。

探險隊發現，山水洞全長近5公里、最高約200公尺、寬則有150公尺，判斷應該是在200萬到500萬年前形成，內部有非常多珍貴的植物及動物，地形多半是石灰岩洞，也有很多的鐘乳石，甚至有高度超過70公尺的巨型石筍，還有一條長2.5公里的地下河。

▲▼隱世500萬年！世界最大洞穴「山水洞」可容40層高樓、整個紐約。（圖／翻攝自維基百科）

▲山水洞棲息著許多動植物。（圖／翻攝自維基百科）

斯皮蘭表示，他們在山水洞內看見叢林，棲息著許多像是蜈蚣、蝸牛等昆蟲，還有猴子等野生動物在洞穴內活動。隨隊的科學家認為，洞穴曾經發生崩塌，進而形成天井讓光線得以進入，讓植物及動物能在洞穴內繁衍生息，更形容這裡是「亞當的花園」。

可惜的是，當時探險隊因為遇到巨大的方解石牆及洪水，被迫折返，雖然沒有走完全程，他們探勘後還是確定，山水洞應是目前世界上已知最大的洞穴。山水洞於2010年被正式承認是世界最大洞穴，不但能塞進40層樓高的建築物，甚至可以容納整個紐約市。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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