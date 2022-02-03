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香港確診連3天破百！源頭不明多達31例「年後恐大爆發」

▲▼香港疫情,葵涌邨,逸葵樓。（圖／路透社）

▲香港不明源頭病例數量不斷增加，情況嚴峻。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港本土確診病例數從初一至初三每天都新增超過百例，源頭不明的案例也不斷攀升。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，3日新增142例確診，其中121例為本土病例，並有31例源頭不明，創下本波疫情以來的新高。

張竹君在記者會上表示，今日源頭不明病例多達31例，分散在全港各地，多為輕症或無症狀，相信社區有多個傳播鏈未被發現，目前趨勢是源頭不明病例會越來越多，估計是因為Omicron傳播性呈幾何級數上升，未來病例還會持續上升，達數以百計甚至更多，恐對醫療體系造成重大壓力。

▲▼香港疫情,葵涌邨,逸葵樓。（圖／路透社）

張竹君提到，看到已經有團圓飯導致的群聚感染出現，希望民眾過年留在家中，沒必要的話避免聚會、參加活動，阻斷人傳人甚至空氣傳播，大家合作遏止疫情。

張竹君2日曾被問到年後疫情是否會失控，她坦言，以不明源頭的數字及比例來看，預料確診數字將繼續增加，目前還未到頂峰，民眾必須謹慎留言。

張竹君還說，由於目前實施圍堵措施，社區可能仍有隱性傳播鏈沒被發現，因此病例數仍未呈幾何級數上升，Omicron傳染速度快，若春節期間民眾有較多聚會，預料年後確診數字會再增加。

▲▼香港新冠疫情,新界葵涌邨逸葵樓。（圖／路透社）

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