2022必看3檔世界級光影展！沉浸式體驗、2000幅大師作品巨幕環繞

▲「teamLab未來遊樂園」打造近700坪的超大型沉浸式夢幻世界。（圖／聯合數位文創提供）



記者林育綾／綜合報導

疫情期間無法出國，不過有許多世界級的展覽來到台灣，近年來好拍、好逛的沉浸式光影體驗展相當熱門，《ETtoday新聞雲》也整理3檔2022年必看的國際級展覽，讓民眾筆記起來把握時間觀賞！

● teamLab未來遊樂園

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▲世界級沉浸式光影展「teamLab未來遊樂園」在台展出至2月28日。（圖／聯合數位文創提供）

世界級沉浸式光影展「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」，2015年在東京舉辦時，5個月創下47萬名觀眾造訪，作品也累積全球千萬人次打卡，被台灣人視為旅日必去景點。如今因新冠疫情難以出國，所幸展覽來到台灣，在台北的「國立台灣科學教育館 」7樓展出，2月28日前都有機會朝聖！

▲▼若想拍下美美的照片，建議觀展時身穿白色、淺色服裝，讓光影變化能在衣服上投射。（圖／聯合數位文創提供）



主辦單位透露，在日本台場無界美術館裡受歡迎的作品，像是與花共生的動物們、滑梯水果園及小人所居住的桌子，這次都有在台灣與觀眾見面。

若想拍下美美的照片，建議觀展時身穿白色、淺色服裝，讓光影變化能在衣服上投射，另外提醒現場禁止使用閃光燈、自拍棒、腳架等輔助工具，以免影響他人觀展體驗。

teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們

展覽期間：即日起～2022年2月28日

平日：9:00~17:00（16:00停止售票及入場）

假日：9:00~18:00（17:00停止售票及入場）

地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展區

● 印象莫內－光影體驗展

▲《印象莫內－光影體驗展》台北最終站。（圖／KKLIVE提供）

轟動全球的《印象莫內－光影體驗展》如今在台北站舉行最終站巡迴，以「印象派之父」莫內為首，集合雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派大師，2000多幅作品，超過6公尺的巨幕環繞包覆，搭配動人的古典配樂與香氛，打造沈浸式體驗，將印象派對「光」與「色彩」的極致癡迷，透過現代科技完美重新演繹，帶領觀眾沈浸當代藝術史最璀璨的篇章，一窺影響未來百年的浪漫革命，4月5日前在台北新光三越A11 LegacyMax展出。

▲以「印象派之父」莫內為首，集合雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派大師作品。（圖／KKLIVE提供）



展區共分4大區塊，前導介紹區分享印象派主要風格、藝術家及重要代表作品，先奠定民眾對印象派的基礎認識。緊接著是莫內極富盛名的名作《睡蓮池上的拱橋》、《睡蓮》系列作品，常看到的中日式步橋，實景重現莫內花園的田園風光，提供觀眾宛如置身名畫之中的想像。

▲▼2000多幅作品，超過6公尺的巨幕環繞包覆，打造沈浸式體驗。（圖／KKLIVE提供）

而「沉浸式投影區」結合影像、聲音、氣味營造全方位體驗的觀展環境，彷彿投身印象派輝煌年代；最後再來到繪畫區，讓觀眾將觀展的體會親自描繪出來，為印象派藝術體驗寫下完整的一頁。限定周邊除了現場販售，也提供精選周邊線上販售，方便其他縣市的民眾快速選購。

印象莫內－光影體驗展

日期：即日起至4月5日

地點：新光三越A11 LegacyMax（台北市松壽路11號6樓）

開放時間：11:00~20:00（最後入場時間 19:30）

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店

● 國際光影藝術節

▲國立臺灣美術館「2022臺灣國際光影藝術節」，此作品由澳洲藝術家西蘇工作室 Atelier Sisu製作〈轉瞬即逝〉。（圖／國立臺灣美術館）

國立臺灣美術館在2020首度舉行臺灣國際光影藝術節大獲好評，如今已成為年度必看盛事！而「2022臺灣國際光影藝術節」將一路點燈至2月28日，適合連假和春節期間同遊欣賞。

此次邀請來自台灣、日本、澳洲、法國藝術家，以藝術、科技與表演等跨域創作精神，打造10組具表演性裝置特質的「光之劇場」，並以3種「光」的角色，定義「光影劇場」、「光景舞台」與「光遊界面」，重新定義「光」在表演中主體與客體的角色。在這個「光之劇場」內，觀眾既是劇場表演者，也是情境的創造者、故事的敘述者。

▲〈Metastage–來場不連續的跳躍〉由台灣團隊當若科技所作，此作命名原自「元宇宙」（metaverse）的概念。（圖／藝術家提供）

2022 臺灣國際光影藝術節

地點：國立臺灣美術館戶外園區（臺中市西區五權西路一段2號）

時間：即日起至111年2月28日 17:00–22:00（除夕及初一照常開放）