把女友當提款機！35歲軟爛男「作法」不准分手！她見床底符咒傻眼

▲女子提分手後，竟在房間床下發現符咒，讓她傻爆眼。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳雕文／綜合報導

一名女子提議跟男友分手後，發現自己的床底放了一套衣服，衣服上壓著一張符咒跟大秤陀，她簡直傻爆眼，因為其男友除了吃飯都靠女方出錢，甚至直接掏女方皮包要錢之外還超迷信，「他一直在那説我五行屬木他屬水，我命中天生就是需要他！？」，網友歪樓留言，「搞不好當初就是有做法你們才在一起的」。

原PO在爆料公社APP匿名版發文表示，跟男友提分手在床下發現衣服、符咒、秤陀，原PO直呼超怪異，「前幾天為了挽回我還請他媽打給我說要談談，最後居然帶我去算命，當下為了不在長輩面前讓他難看我忍了下來，事後他居然一直在那説我五行屬木他屬水，我命中天生就是需要他」。

▲軟爛男為了挽回感情，竟選擇作法跟算命，完全沒檢討自身的問題，讓女友更想離開。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO接著說，「你也不想想你這個吃軟飯的，偷我信用卡刷我多少錢，35歲了工作一年換365個老闆，出門吃飯人家還會AA制你是直接從我皮包拿錢，跟我保證的從沒有兌現過，我又不是你媽還小你3歲到底是憑什麼要養你啊」。

網友看了留言，「他應該有過人之處，不然你也不會跟他在一起」、「這樣的極品也能讓妳碰到，只要妳的腦子還能思考…快逃！」、「偏偏這種人就是有女友」、「他挽回的不是妳，是他的提款機」，還有網友開玩笑說，「搞不好當初就是有做法你們才在一起的」。