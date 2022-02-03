男大便失禁褲底一包　情急偷騎樓晾的牛仔褲！非惡意獲輕判

▲詹男騎機車大便失禁，瞥見騎樓下晾曬牛仔褲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名假釋出獄的男子，因大便失禁，排泄物沾到褲子，見一處民宅前晾著一件牛仔褲，情急下偷走，但還不忘拿起來比對自己身形是否合適，隨後騎車離開，男子涉犯竊盜罪，經新北地院審理，男子假釋再犯屬於累犯，審酌他長褲沾穢物才偷褲穿換，且向被害人道歉，判處拘役10日，得易科罰金。

檢警調查，63歲詹姓男子曾犯毒品、竊盜罪，2020年間假釋出獄並保護管束期滿；未料，2021年4月14日上午8時許，詹男騎機車時突然大便失禁，排泄物沾滿褲底，行經板橋區大觀路二段一處民宅前，見屋主蔡姓男子將一件牛仔褲晾在一樓騎樓下，起了竊心。

▼詹男先比對自己身形再下手行竊後換穿 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

他先將機車停妥，走到騎樓下，拿起牛仔褲在腰部比對自己身形，再三確認尺寸可以駕馭，也不管街上人車往來，直接將褲子偷走，準備換穿自己沾到大便的長褲；屋主蔡男發現後報警。

警方調閱監視器以車追人，找到詹男，他坦承犯行，依竊盜罪送辦。新北地院審理，詹男曾涉犯毒品、竊盜罪卻不知悔改，屬於累犯，本應加重刑責，但法官考量本次犯罪，是因為穿著長褲沾染穢物，一時情急而竊取告訴人晾曬於路邊的牛仔褲換穿，犯罪動機及目的並非出於十分的惡意，事後也向蔡男道歉，判處拘役10日，得易科罰金。

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