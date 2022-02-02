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過年必刮！地方媽媽「刮中4000萬」仍繼續工作　暖心原因曝

▲▼過年就要刮！英國女「刮中4千萬」卻繼續工作　只為一件事。（圖／National Lottery）

▲蘇雖然刮中了巨額獎金，卻依舊堅守工作崗位。（圖／National Lottery）

記者王佩翊／綜合報導

英國一位地方媽媽日前和兒子到大賣場購物時，購買了一張刮刮樂，沒想到就中了100萬英鎊（約新台幣4600萬）。不過這名中獎人卻沒有因為實現財務自由就辭去原有的工作，反而繼續堅守崗位，如今原因曝光，讓網友直呼好溫馨。

根據ITV報導，現年48歲的蘇（Sue Rees）是當地一間小學的學餐阿姨，她經常和24歲的兒子康納（Connor Rees）一起去賣場購物，作為每次的慣例，兩人都會合資購買2張刮刮樂，只要中獎就會平分獎金。日前兩人一如往常地購買了一張刮刮樂，沒想到就因此中了100萬英鎊（約新台幣4600萬）。

▲▼過年就要刮！英國女「刮中4千萬」卻繼續工作　只為一件事。（圖／National Lottery）

▲母子倆均分獎金，同時也各自想好要拿這筆錢做什麼。（圖／National Lottery）

儘管48歲的蘇已經中年，但她卻沒有因為獲得這筆意外的財富而辭去現有的工作。蘇表示，自己在這所小學已經工作超過17年，她熱愛自己的工作，因此不能離開崗位。她強調，得到這筆獎金後，會確保家人得到良好的照顧，並翻新房子，之後將會繼續腳踏實地工作。

蘇的兒子康納則表示，得到獎金後的第一件事就是要購買自己的房子，他已經等不及開始尋找合適的物件。據悉，康納會繼續留在老家附近，因為他很喜歡這個地方。喜愛動物的康納因為和家人同住，不能飼養寵物，因此他表示，一旦獨自生活，他將會開始飼養一些新的寵物，而且要養蜥蜴或是變色龍這種特殊的動物，而不是一般常見的貓貓狗狗。

康納補充道，媽媽一直堅信有一天會中獎，他雖然和媽媽合資，但是一直抱持著懷疑的態度，沒想到真的實現了，而他始終不敢相信，自己真的中獎了。

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