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Omicron高峰根本還沒到！WHO憂各國「盲目解禁」：宣布勝利還太早

▲▼ 英國倫敦,新冠,疫情,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織提醒，Omicron疫情還沒到高峰。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

Omicron熱潮仍在延燒，但許多國家認為，新變異株傳染性高，重病率較低，要完全預防傳播不可能，也沒有必要，因此逐漸解禁防疫措施。對此，世界衛生組織（WHO）感到擔憂並稱，傳播越快意味著會造成更多人死亡，因此不呼籲任何一個國家解除封鎖，任何國家宣布放棄或是戰勝Omicron都還為時過早。

根據《路透社》報導，世界衛生組織1日表示，許多國家還未到Omicron疫情的高峰，高風險族群的疫苗接種率甚至還很低，因此應該繼續保持謹慎，而非迅速解除防疫限制。WHO強調，應該用穩定且緩慢的方式，陸續解除封鎖措施，因為Omicron變異株非常活躍。

▲▼美國染疫住院人數暴增，已創下新高紀錄。美國疫情,美國確診,covid-19（圖／路透）

▲WHO強調，不應該因為重症率低，就小看Omicron。（圖／路透）

WHO秘書長譚德塞表示，目前坊間有傳聞稱，「Omicron傳染性雖高，但重症率低，因此很難完全控制傳播，也沒有這個必要」，但這完全大錯特錯。WHO秘書長說，只要有越多人被感染，就有越多人死亡，因此WHO不鼓勵任何國家解除封鎖，而是希望可以善用疫苗或是各種「工具」，來保護人民。譚德塞強調，「任何國家要宣布戰勝Omicron或是放棄，都還太早。」

WHO的緊急事務負責人萊恩（Mike Ryan）也提醒，每個國家都應該根據國內疫情制定防疫計畫，而非盲目地跟隨其他國解除限制。他表示，各個國家正處於過渡期，因此並非每個國家都處於相同情況。那些考慮開放的國家，應該要隨時準備好重新進入封鎖狀態，也就是彈性防疫。

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