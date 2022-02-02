10大你不知道的「南投、嘉義和雲林」景點　達人激推吃霸王蝦拍美照

▲板頭貓咪站長。（圖／水保局南投分局提供，下同）



記者許展溢／台北報導

春節9天假期除前往知名景點遊玩外，水保局南投分局為《東森新媒體ETtoday》讀者整理出10大特別旅遊路線，除必須的有吃有喝，還要讓你動手體驗剪黏工藝，品嚐超營養霸王蝦，再到濕地觀賞夕陽餘暉，拍下一張張美照。

1、明潭軸線-南投桃米社區

桃米社區深度旅遊、生態導覽、茭白筍農事體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲集集食農教育體驗親手控窯烤地瓜。



2、九份二山賞梅路線-南投南港村、國姓鄉

南投九份二山是九二一地震紀念帶的核心，地震後由水保局徵收並撥用作為紀念園區使用，總面積達260公頃，園區內種植梅花面積也超過20公頃，梅景佈滿山頭，梅香撲鼻。

3、水里信義手作-南投謝謝農場、溫泉路線、草坪頭賞花路線

手摘農事體驗活動草坪頭櫻花季於春節時進入最美花期，李花猶如枝頭上的白雪，白花擠滿樹枝，模樣無敵療癒 ，每逢農曆歲末到春節，滿山嫣紅映白與翠綠茶園相襯映，美不勝收。

▲▼華山體驗自製DIY濾掛咖啡沖煮（上）、國姓咖啡體驗（下）。



4、鐵道旅遊-南投二水、集集支線

二林鎮，以八卦山與濁水溪為主軸的整體景觀，形成自然清新的觀光資源，依山傍水，景致宜人。二水火車站是集集支線與西部縱貫鐵路連接的交通要站，也是通往集集、日月潭、溪頭等地及南投「內山」的重要門戶。

5、雲嘉濱海食海鮮-好蝦冏男社、成龍濕地

好蝦冏男社：利用閒置魚池、廢棄豬寮改造成室內養殖區，並以自然有機的手法養殖無毒蝦，把魚塭當成大自然的水族箱，每一隻都是健康營養的好蝦。沒有補到漁獲也別氣餒，漁村鮮美的海上饗宴如期展開，鮮嫩彈牙的蝦餅、蝦捲澎湃上桌，甜在心頭的霸王蝦是好蝦招牌，僅添加少許鹽與米酒便足以逼出蝦子的香氣。

成龍濕地：愜意地走入雲林海邊，感受放鬆的漁村氛圍，黃昏時至河岸邊散步，觀賞夕陽餘暉的美景，成為許多攝影高手的聚集地。

▲桃米魚蝦生態調查。



6、山遊古坑喝咖啡雲林-華山休閒農業區、古坑咖啡企業TGC

台灣古坑咖啡豆風味中帶點草本花草香、溫和清爽回甘的口感，藉此獨特之處立足於世界精品咖啡的行列。春節時間TGC更推出專屬為虎年打造的「虎你滿意・福虎咖賀」祈福伴手禮盒，也能享受咖啡沖煮及烘焙DIY體驗。

7、藝術剪紙好喜氣-雲林北溪社區、建國眷村

以當地的龍安宮為中心，利用紅白剪紙來打造社區專屬的剪紙藝術，讓壁面彩繪有更不同的風格呈現，十二生肖、年節節慶圖案躍然牆上，天天都有過年氣氛。

▲遊客體驗抓蝦。



8、手作交趾陶吃陶板餐-嘉義板頭社區

交趾陶和剪黏創作、工藝品，藝術導覽，乘著賞花車在板頭藝術村漫遊，看著百年珍藝交趾陶及剪黏工藝的精采演出，家戶圍牆上，偶有躲貓貓小女孩兒及幾隻可愛小羊，遠處傳來一陣陣老醬汁風味，原來是板陶窯特有陶板燒餐點，還有精緻手工藝體驗課程。

9、阿里山冬遊茶會-太興村、瑞峰村

揉茶、烘茶與大地茶席體驗。

▲北溪剪紙牆面彩繪。



10、咖啡香去旅行-嘉義瑞里村、太平村、龍眼村

太平、龍眼、太興、瑞里、瑞峰、太和、來吉等七個村落，深入阿里山西北廊道，呈現阿里山的自然生態、特色人文茶席、生活工藝體驗之美。