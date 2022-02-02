　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10大你不知道的「南投、嘉義和雲林」景點　達人激推吃霸王蝦拍美照

▲▼10大你不知道的「南投、嘉義和雲林」景點！　達人激推吃霸王蝦、賞夕陽拍美照。（圖／水保局南投分局提供）

▲板頭貓咪站長。（圖／水保局南投分局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

春節9天假期除前往知名景點遊玩外，水保局南投分局為《東森新媒體ETtoday》讀者整理出10大特別旅遊路線，除必須的有吃有喝，還要讓你動手體驗剪黏工藝，品嚐超營養霸王蝦，再到濕地觀賞夕陽餘暉，拍下一張張美照。

1、明潭軸線-南投桃米社區
 桃米社區深度旅遊、生態導覽、茭白筍農事體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼10大你不知道的「南投、嘉義和雲林」景點！　達人激推吃霸王蝦、賞夕陽拍美照。（圖／水保局南投分局提供）

▲集集食農教育體驗親手控窯烤地瓜。

2、九份二山賞梅路線-南投南港村、國姓鄉
 南投九份二山是九二一地震紀念帶的核心，地震後由水保局徵收並撥用作為紀念園區使用，總面積達260公頃，園區內種植梅花面積也超過20公頃，梅景佈滿山頭，梅香撲鼻。

3、水里信義手作-南投謝謝農場、溫泉路線、草坪頭賞花路線
 手摘農事體驗活動草坪頭櫻花季於春節時進入最美花期，李花猶如枝頭上的白雪，白花擠滿樹枝，模樣無敵療癒 ，每逢農曆歲末到春節，滿山嫣紅映白與翠綠茶園相襯映，美不勝收。

▲▼10大你不知道的「南投、嘉義和雲林」景點！　達人激推吃霸王蝦、賞夕陽拍美照。（圖／水保局南投分局提供）

▲▼華山體驗自製DIY濾掛咖啡沖煮（上）、國姓咖啡體驗（下）。

▲▼10大你不知道的「南投、嘉義和雲林」景點！　達人激推吃霸王蝦、賞夕陽拍美照。（圖／水保局南投分局提供）

4、鐵道旅遊-南投二水、集集支線
 二林鎮，以八卦山與濁水溪為主軸的整體景觀，形成自然清新的觀光資源，依山傍水，景致宜人。二水火車站是集集支線與西部縱貫鐵路連接的交通要站，也是通往集集、日月潭、溪頭等地及南投「內山」的重要門戶。

5、雲嘉濱海食海鮮-好蝦冏男社、成龍濕地
 好蝦冏男社：利用閒置魚池、廢棄豬寮改造成室內養殖區，並以自然有機的手法養殖無毒蝦，把魚塭當成大自然的水族箱，每一隻都是健康營養的好蝦。沒有補到漁獲也別氣餒，漁村鮮美的海上饗宴如期展開，鮮嫩彈牙的蝦餅、蝦捲澎湃上桌，甜在心頭的霸王蝦是好蝦招牌，僅添加少許鹽與米酒便足以逼出蝦子的香氣。

成龍濕地：愜意地走入雲林海邊，感受放鬆的漁村氛圍，黃昏時至河岸邊散步，觀賞夕陽餘暉的美景，成為許多攝影高手的聚集地。

▲▼10大你不知道的「南投、嘉義和雲林」景點！　達人激推吃霸王蝦、賞夕陽拍美照。（圖／水保局南投分局提供）

▲桃米魚蝦生態調查。

6、山遊古坑喝咖啡雲林-華山休閒農業區、古坑咖啡企業TGC
 台灣古坑咖啡豆風味中帶點草本花草香、溫和清爽回甘的口感，藉此獨特之處立足於世界精品咖啡的行列。春節時間TGC更推出專屬為虎年打造的「虎你滿意・福虎咖賀」祈福伴手禮盒，也能享受咖啡沖煮及烘焙DIY體驗。

7、藝術剪紙好喜氣-雲林北溪社區、建國眷村
 以當地的龍安宮為中心，利用紅白剪紙來打造社區專屬的剪紙藝術，讓壁面彩繪有更不同的風格呈現，十二生肖、年節節慶圖案躍然牆上，天天都有過年氣氛。

▲▼10大你不知道的「南投、嘉義和雲林」景點！　達人激推吃霸王蝦、賞夕陽拍美照。（圖／水保局南投分局提供）

▲遊客體驗抓蝦。

8、手作交趾陶吃陶板餐-嘉義板頭社區
 交趾陶和剪黏創作、工藝品，藝術導覽，乘著賞花車在板頭藝術村漫遊，看著百年珍藝交趾陶及剪黏工藝的精采演出，家戶圍牆上，偶有躲貓貓小女孩兒及幾隻可愛小羊，遠處傳來一陣陣老醬汁風味，原來是板陶窯特有陶板燒餐點，還有精緻手工藝體驗課程。

9、阿里山冬遊茶會-太興村、瑞峰村
 揉茶、烘茶與大地茶席體驗。

▲▼10大你不知道的「南投、嘉義和雲林」景點！　達人激推吃霸王蝦、賞夕陽拍美照。（圖／水保局南投分局提供）

▲北溪剪紙牆面彩繪。

10、咖啡香去旅行-嘉義瑞里村、太平村、龍眼村
 太平、龍眼、太興、瑞里、瑞峰、太和、來吉等七個村落，深入阿里山西北廊道，呈現阿里山的自然生態、特色人文茶席、生活工藝體驗之美。

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
過年熬夜2招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10大你不知道的「南投、嘉義和雲林」景點　達人激推吃霸王蝦拍美照

6個壞習慣恐大破財！命理專家警告：遮額頭會擋好運氣場

空拍震撼畫面曝！台灣雙主燈照亮愛河、衛武營　超美光影閃耀高雄

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

30到60年台灣女性超潮！24位攝影家珍貴影像　擺拍、街頭抓拍都有

真假蜂蜜難辨別！　專家傳授1絕招：手指貼在瓶身後一看就知

弟取遊戲ID驚曝「特殊情趣」！哥一看嚇壞：下體傳來一陣惡寒

台灣燈會點燈「愛河光之陣」！小老虎走路「肉球揮手」超Q畫面曝

高鐵「台灣燈會」遊程好康多！住宿買車票打7折　屬虎免費升房型

信仰之力發威！他除夕夜到紫南宮求財　刮刮樂秒中500萬

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

鸚鵡「拖鞋衝浪」邊滑邊嗨唱　報紙、袋子也OK：小case啦～

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

貪吃貓無法抗拒的香絲誘惑 夢中聞熟悉味道秒驚醒開啃

10大你不知道的「南投、嘉義和雲林」景點　達人激推吃霸王蝦拍美照

6個壞習慣恐大破財！命理專家警告：遮額頭會擋好運氣場

空拍震撼畫面曝！台灣雙主燈照亮愛河、衛武營　超美光影閃耀高雄

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

30到60年台灣女性超潮！24位攝影家珍貴影像　擺拍、街頭抓拍都有

真假蜂蜜難辨別！　專家傳授1絕招：手指貼在瓶身後一看就知

弟取遊戲ID驚曝「特殊情趣」！哥一看嚇壞：下體傳來一陣惡寒

台灣燈會點燈「愛河光之陣」！小老虎走路「肉球揮手」超Q畫面曝

高鐵「台灣燈會」遊程好康多！住宿買車票打7折　屬虎免費升房型

信仰之力發威！他除夕夜到紫南宮求財　刮刮樂秒中500萬

張安平好文采「寫古詩拜年」　邀客做私宅派對主人

憂過完年「到處都是感染源」　柯文哲：每天本土案例都10幾個

走春必去花蓮5大花海　還有稻草侏羅紀公園、太平洋燈會

惡鄰3個月內狂放佛經、敲鍋吵到崩潰！工程師求償110萬結局曝

10大你不知道的「南投、嘉義和雲林」景點　達人激推吃霸王蝦拍美照

2萬人隔離無法吃團圓飯　柯文哲：輕症者隔離有必要嗎？

戲精汪裝挨罵「眼泛淚啜泣」　委屈臉縮角落媽看傻：在演哪齣？

新年想長壽？健康秘訣就在「4練習」　預防多巴胺系統退化！

胡偉良／「炒房客」為什麼不怕房價下跌？

《酒鬼都市女人們》爆紅再拍第二季！　韓劇「女友鐵三角」BEST 7

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

生活熱門新聞

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

新北男童與父遊高雄足跡曝！饗食天堂、建國路3C店

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

12生肖虎年運勢排行！屬羊旺爆...最慘是它

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

高雄+9！感染源不明國中生父親也確診、諾貝爾再增6例

台語「除夕」怎麼唸？內行人解答了

更多熱門

相關新聞

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

農曆春節9天連假，少不了家族團員、朋友聚會大吃大喝，身材一小心就會走樣！然而，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師透露，「4星座、4生肖」春節過後不要減肥，越胖會讓更有機會財運大噴發，趕緊來看看自己有沒有上榜？

大樂透2.1億獎號出爐！百萬大紅包275組快搶

大樂透2.1億獎號出爐！百萬大紅包275組快搶

大掃除20萬一起被丟了　2天後結局曝

大掃除20萬一起被丟了　2天後結局曝

發紅包給小孩！大人接手「噴1句話」他秒愣

發紅包給小孩！大人接手「噴1句話」他秒愣

誤會柯爸了！柯文哲疑惑今年沒紅包　陳佩琪招認：在我身上

誤會柯爸了！柯文哲疑惑今年沒紅包　陳佩琪招認：在我身上

關鍵字：

水保局南投分局春節過年農曆年走春霸王蝦手工藝夕陽濕地南投九份二山鐵道旅遊咖啡阿里山

讀者迴響

熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

媽紅包給18張鈔票「根本不能花」！網卻喊超值錢

張韶涵沒了台灣腔！千萬陸網狂讚：普通話好標準

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

砸2萬買刮刮樂中獎金額曝！分布圖結果驚呆

大樂透2.1億一注獨得！獎落苗栗公館

更多

最夯影音

更多
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！
「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面