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「這個黨」提前出局！無法角逐2022、2024　呱吉盼平行時空推候選人

▲▼歡樂無法黨創黨大會,台北市議員邱威傑呱吉。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員邱威傑呱吉。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

2022地方選舉將於年底舉行，各政黨自年初就開始啟動布局，積極搶下地方席次為2024大選打下基礎。不過，由台北市議員「呱吉」邱威傑與知名網紅「志祺」、「視網膜」所創立的「歡樂無法黨」則提前出局，因為沒有完成法人登記，遭到內政部廢黨。

呱吉與知名志祺、視網膜於2019年11月成立「歡樂無法黨」，因為未依法完成法人登記，遭內政部於2021年2月19日廢止政黨備案。

呱吉表示，因為未完成法人登記，所以歡樂無法黨就自然消滅了，「這是一個預定好的結局」；他提到，當初想透過正式成立一個政黨，來讓大家了解台灣的政黨政治、什麼是政黨票、不分區與區域立委的差別在哪裡，而為了在不同的主題上傳遞黨內認為重要的政治知識，呱吉和志祺七七、視網膜、都擔負了不同的任務。

面臨廢黨的結果，呱吉說，「其實法人登記沒有那麼難」，需要花的錢大概幾千塊工本費而已，但接下來就是最後的課程，既然這是一個民主體制下的政黨，就算是總書記（黨主席）也不能想解散就解散，必須透過合理的民主程序。解散黨，必須清算財產、2/3黨員大會同意等等，還有許多非常繁瑣的必備條件。

呱吉也強調，黨內沒有在2022或2024推出候選人的打算，「所以最佳的解散時間點和解散方式就是不完成法人登記」；而完成政黨登記，這件事情不需要什麼財力或是什麼深厚的政治背景，是每一個公民都可以發起和做到的事。

呱吉感嘆，也許有另外一個平行時空，會有個更瘋的總書記完成了法人登記，還打算在2022推出幾十個候選人搶攻地方議會席次，但這個時空從來沒有過這個想法，與向所有支持者道謝，陪著歡樂無法黨走完歷程。

▲▼歡樂無法黨創黨大會,台北市議員邱威傑呱吉,YouTuber志祺七七,YouTuber視網膜陳子見。（圖／記者李毓康攝）

▲歡樂無法黨創黨大會，YouTuber志祺七七、YouTuber視網膜陳子見、台北市議員邱威傑呱吉。（圖／記者李毓康攝）

▼內政部公告歡樂無法黨廢止備案。（圖／內政部網站）

▼內政部公告歡樂無法黨廢止備案。（圖／內政部網站）

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