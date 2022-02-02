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才剛煮完水「下秒倒地」妻急電警消救回　救護正妹：CPR很重要！

▲▼空姐楊孝仙擔任救護志工，並投身多項公益。（圖／記者游宗樺攝）

▲楊孝仙在擔任救護志工期間，跟隨救護車前往各種救援現場幫忙勤務。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市消防局為推廣消防觀念，每年會推出消防猛男、正妹月曆，4月的封面人物，新店安和分隊救護志工楊孝仙正職其實是空服員，工作空檔會到分隊協助救護車勤務，與救護學長姐一同參與救人任務。楊孝仙回憶，之前有一次救護任務是一名男子突然倒地失去呼吸心跳，經過患者太太打電話給警消，透過電話指導施行CPR，第一時間將人從鬼門關拉回，希望可以藉由這個案例，讓更多人能明白學會CPR的重要性。

▲▼空姐楊孝仙擔任救護志工，並投身多項公益。（圖／記者游宗樺攝）

▲楊孝仙擔任新店安和分隊的救護志工，並成為2022年的月曆封面人物。（圖／記者游宗樺翻攝）

楊孝仙說，那起救護案件的患者是一名年約50歲的阿伯，當時煮完水坐在客廳玩手機，到一半時突然倒下，一旁的老婆見狀趕緊報警，警消第一時間透過電話指導她進行CPR，不斷壓胸直到警消迅速到來接手，經急救後到院已經恢復呼吸心跳。

楊孝仙說明，只要缺氧4至6分鐘後，腦細胞便會開始受損，如果狀況持續下去就可能導致腦死，超過10分鐘後即使恢復呼吸心跳，也會變成植物人。而那名患者經治療後，從可以下床走動到慢慢可以自由移動，前陣子已經出院了。透過這一次的案件，感受到學會CPR的重要性，在第一時間正確施行下，是真的可以保住患者的性命，是值得學習的一項救命技能。

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楊孝仙救護志工CPR

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