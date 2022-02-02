日賺5千「但完全沒同事」　他好奇：不會無聊嗎？網一面倒讚爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

不同職場上各有生存法則，有的兢爭激烈，有的則膽戰心驚、如履薄冰；不過一名網友就好奇發問，有朋友自己接案，每天就是獨自到客戶家作業，日領3-5千不等，「但不會覺得無聊嗎？」對此，網友們風向一面倒，認為總比有一堆耍心機或擺爛的同事強。

網友在論壇mobile01發文提到，「朋友是自己接案，在做一些家電的到府清洗維修，他完全沒有老闆跟同事，每天就是自己一人到客戶住家工作，做完就跟客戶收錢走人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管朋友每天固定收入至少有3-5千元，但他仍不解直呼，「這種完全沒有同事的工作，大家會覺得無聊嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

沒想到，大多網友大喊，根本夢幻工作無誤，「求不得啊」、「等你遇到一堆心機與擺爛的爛同事，你就知道自己做完就OK的工作有多好了」、「不會啊，你大概沒有待過那種自己預定的工作都做不完了，同事間還會互扯後腿，額外增加別的事情要做的公司」、「聽起來很自由自在，羨慕」、「為什麼會覺得無聊？每天跟同事見面，也不會特別覺得有聊」。

不過，也有人看法不同，直言「無不無聊倒是還好，只是沒有同事或朋友，可能無法學習或知道更新的技巧和資訊」、「我覺得有同事比較好，不少辦公室都是每天團購訂午餐、訂飲料的」、「挖賽，我沒辦法，長久下來有點太孤僻」。

►被加入「有錢人群組」她爆衝擊 內幕神反轉：快逼死我啦！

►沒房沒車！39歲男「存款5位數」嘆人生黑白 他狂推1行業被讚爆

►正妹同事看房半年「進入躺平狀態」 4要求驚呆他！網一面倒笑了