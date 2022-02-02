重案回顧／狠心父母「凌虐3歲幼子致死」！矇眼毆打還叫他狗

▲林小弟的父母被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫123RF）

記者林昱萱／南投報導

南投一名林姓男子、徐姓妻子因為3歲幼子表達較遲緩，竟然就將其關進浴室中，還時常以棍棒毆打他，甚至以「狗」、「小強」等稱呼他，而更誇張的是，兩人還抓著林童的頭部去撞擊牆壁，惡劣的虐行讓林童傷重死亡。對此，南投地院審理後，依法判夫妻倆14年、12年徒刑。

回顧整起案情，年僅3歲的林小弟是雙胞胎中的弟弟，一直以來都是由阿公阿嬤代為扶養，而之後由於阿嬤生病，不方便再照顧林小弟，因此才改由生父林男、生母徐女接回扶養，但因為林小弟發育較為遲緩，外加上突然轉換環境，讓林小弟適應不良，因此出現行為退化、尿褲子的行為，而誇張的是，林男、徐女為人父母，卻沒有替兒子著想，不僅不心疼兒子，也沒有想辦法改善。

林、徐2人不僅沒有設身處地為兒子著想，也沒有盡到為人父母的陪伴、教育責任，反而時常出手虐待兒子，2人不僅以「狗」、「啞巴」辱罵林童，要求他像狗一樣聽話才讓他吃飯，卻又讓他吃不飽，徐女還曾在早餐加入大量辣油要他吃，或依林男指示以毛巾等綁手、黑色口罩矇眼、要求久坐小板凳上等他打瞌睡時摔倒；2021年2月底起，兩人變本加厲，不但要林童晚上在餐桌趴睡或睡紙板，3月起還把他關進浴室飲食起居，導致林童身心嚴重受創。

▲南投林姓夫婦將親生雙胞胎的弟弟虐死（圖／記者高堂堯翻攝）

2021年3月21日，林男又因為林小弟不吃飯，而下手痛毆，可憐的林小弟已經極度虛弱，卻仍是被生父抓著頭部用力推向牆壁，引發急性腦出血而昏迷，林男見情況不對，才開車將孩子送醫急救；但林小弟因頭部遭受反覆性鈍性傷撞擊、創傷性硬腦膜下出血、中樞衰竭，搶救近12天後仍宣告不治。

更誇張的是，林、徐2人在法庭上還辯稱，自己是自首，希望法官可以減刑，但法官認為，兩人並非真心悔悟，因此不給予減刑，且法官認為，林、徐身為林小弟的親生父母，本應盡其所能的維護他的安全、身心健康，卻反倒以凌虐男童的方式，造成無法挽回之結果。對此，法官考量林男最終於法院審理時坦承所有犯行、徐女坦承部分犯行之犯後態度，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況、等一切情狀後，依共同犯對於未滿十八歲之人，施以凌虐，因而致人於死，分別判林男14年徒刑、徐女12年徒刑。