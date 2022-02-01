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重案回顧／小擦撞竟把男大生打重傷　瑪莎3惡少狠嗆：報警試試看

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者陳韻如／台中報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量2021年11月7日凌晨因小車禍大發雷霆，與友人陳勁豪、李韋霖將18歲的宋姓男大生拖下車痛揍，一舉將人打進ICU，所幸宋男經緊急開刀後撿回一命。張男等人事後被依殺人未遂罪嫌送辦，訊後羈押禁見；檢方偵結後，張男被依殺人未遂、強制罪起訴。

回顧案情，宋男同年11月6日晚間參加教會活動，結束後便開著白色福斯轎車護送幾名同學返家，但沒想到，當一行人行經台灣大道與河南路口時卻不小心與後方瑪莎拉蒂發生擦撞。

據悉，當天張男與好友聚會喝了酒，因此由李男負責駕車，自己則坐在副駕，而陳男則坐在後座，事發當時，李男見到宋男的轎車打了方向燈要切換車道，他不想禮讓而按喇叭示警，但宋男仍逕自切入，雙方因此發生擦撞。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲張敦量被依兩重罪起訴。（圖／記者白珈陽攝）

事故發生後，張男怒不可遏，當場攔車並要求宋男下車，接著不顧宋男頻頻道歉，拿著鋁棒就是一陣痛毆，還嗆聲，「敢報警試試看」，而李男、陳男則是架著宋男不讓他反抗。據宋母表示，3人足足打了至少20分鐘，導致宋男顱內出血、顱底骨折，險些沒命，所幸經緊急開刀搶救，才撿回一命。

張男等人事後也紛紛遭到起底，其中張男更是「百桂食品」小開，沒想到卻因為小車禍，而將人打到重傷，行徑相當囂張。另外，張男與李男、陳男均被依殺人未遂罪嫌送辦，3人也遭到法院羈押禁見。

台中地檢署日前偵結，檢方認為張男涉犯殺人未遂等罪，而另兩人涉犯強制及傷害等罪，3人均被提起公訴。

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