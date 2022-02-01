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科技總座「螃蟹式右轉」拒檢逃逸…被逮喊：前方小黃違停！警打臉

▲▼ 北市大安區忠孝東路四段、復興南路一段路口處。（圖／翻攝Google Maps）

▲李男在北市大安區忠孝東路四段、復興南路一段路口處違規右轉拒檢逃逸遭吊照、開罰。（圖／翻攝Google Maps）

記者陳羿妏／台北報導

李姓某科技公司總經理2020年9月6日下午4時許，開車行經北市大安區忠孝東路四段、復興南路一段路口處（SOGO百貨忠孝館前）時，未先從快車道駛入外側車道，直接橫切右轉，遭警方攔查。李男聲稱「百貨前臨停多部計程車」才會不得已橫切右轉，隨後開車駛離。事後李男被認定拒檢逃逸，遭吊扣駕照6個月、處罰鍰2萬600元；他不服裁決，提出抗告，一審台北地院駁回，案經上訴，二審台北高等行政法院也駁回，不得抗告。

回顧案情，李男主張，他有向員警說明當天下午SOGO百貨前，有多部臨停計程車，在路況不允許的情況下，才會從右邊第二道車道右轉，且當時車內仍有妻小，他也有向警方表示「如果你要開罰單，你就開吧」，說完就緩緩地將車子駛離現場。

李男說，不服員警取締，就要處罰逃逸和吊扣駕照6個月，是否處罰過重？身為科技公司總經理的他，公司位於新竹，住家則在木柵，平日上下班皆是自己開車，且一家三口也只有他會開車，因此請求原處分撤銷。

然而，當時攔查的大安警分局則指出，當天李男說完「你知百貨前方臨停計程車嗎？」拒絕配合稽查，便加速駛離現場，本案依法舉發並無違法之處。此外，攔查李男之前，值勤員警已將現場違規臨停計程車的狀況排除，因此無李男所稱的「違停狀況」。

一審台北地院勘驗事發畫面，李男確實有違規右轉情事，且員警持指揮棒、吹哨要求李男停車、出示行照，但李男卻未能配合，關上車窗，見員警拍打車窗示意，仍駛離現場，因此裁決無誤，判李男敗訴。

李男不服提起上訴，認為根據行車紀錄器影像，他被員警攔查後，已依指示臨停接受攔查，也表示願意警方開單舉發，足證他主觀認為員警完成攔查才開車駛離現場，因此並無違規，而即便是他誤認，應可依行政罰法第8條規定，考量他不知法定流程而減輕或免除除罰，但原判決並未考量到此情況。

對此，台北高等行政法院審理時認為，根據相關事證，原判決無誤，反倒是李男憑一己之見重複爭執，卻未具體表明原判決如何違背法令，或者提出具體指謫，因此駁回，全案不得抗告。

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