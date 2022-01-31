2萬多元名牌衣送洗遭搞丟　索賠被依「窗簾」折舊剩不到4千

記者黃哲民／台北報導

北市1位陳姓男子去年將1件新品2.1萬元的名牌連帽上衣送乾洗，卻被店家弄丟，陳男提告索賠1.5萬元，舉證自己重買1件同款二手衣，還要價1萬餘元，店家嫌貴拒買單，台北地院審理認定賠償應扣折舊，但唯一可供參考標準是「窗簾」，判店家須賠陳男3934元，陳男不服，上訴寧可不要錢，要店家買1件同款衣服還他，仍被法官駁回上訴確定。

陳男被弄丟的這件名牌連帽上衣，來自西班牙原創、現屬於法國時尚品牌BALENCIAGA（巴黎世家），2018年11月花了2萬1000元購買，去年（2021年）2月送到北市1家乾洗店乾洗，時間到了憑單去領取，店員卻表示衣服弄丟、找不到了。

陳男要求店家賠償1萬5000元，並舉證自己重買1件同款二手衣，又花了1萬餘元，可見這款連帽衣很搶手，絕對有1.5萬元殘值。店家承認弄丟客人送洗衣物確有疏忽，但陳男求償太高，無法接受。

法官審理引用經濟部公告的《洗衣定型化契約應記載及不得記載事項》，認為因業者的責任而須賠償客戶時，應考慮折舊，但行政院僅針對「固定資產」頒佈耐用年數與折舊率，沒統一規定「服飾」的折舊年限。

法官找出同樣以布料為主要材質的「窗簾」，有公告最低使用年限為3年，而「窗簾應該比服飾更耐用」，法官於是比照「窗簾」計算陳男本案已用2年3月的連帽衣，3年的殘值僅剩3934元，判店家如數賠償。

陳男不服，上訴批判決使用的折舊方式與現實不符、沒跟上時代演進，他送洗的連帽衣還有9成新，問店員就能證明，陳男更不滿店家態度消極，讓他遭受二度傷害，他寧願不要金錢賠償，只要店家去買同款衣服歸還他，仍被北院二審駁回上訴確定。