　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

好噁心！貨車駕駛丟塑膠杯砸擋風玻璃「紅色液體緩緩流下」2寶媽怒報警

記者白珈陽／台中報導 台中市何姓女子日前開車到北屯區某五金行購物，將車輛停放店門口，並把2名小孩留置車內，未料過沒多久前方的小貨車駕駛疑因不滿何女將車停太近，竟往何女車輛丟擲裝滿檳榔汁的紙杯，何女買完東西後返回車旁，發現整個擋風玻璃都是檳榔汁，經調閱行車紀錄器發現是貨車駕駛所為，2名孩子更因此受到驚嚇，憤而報警。警方表示，將通知小貨車車主到案，並依違反社會秩序維護法及廢棄物清理法移送裁處。 根據行車紀錄器畫面顯示，小貨車停在何女車輛前方，1名男子將竹掃把放入後車斗，隨即進入副駕駛座，接下來小貨車緩緩倒退，疑發現無法再後退，小貨車駕駛便叼著菸下車來回查看，嘴裡還念念有詞，過不久返回車內，隨後竟拿出一個裝滿檳榔汁的紙杯，朝何女車輛丟擲，檳榔汁也沿著擋風玻璃緩緩流下，相當噁心。 警方調查，何女26日前往北屯區崇德路三段某五金行購物，並將車輛停放於五金行前，因不明原因遭前方小貨車駕駛丟檳榔汁紙杯，導致擋風玻璃汙損。 何女向警方表示，她買完東西後回到車旁，竟發現遭人潑灑檳榔汁，由於當時車輛為還是發動狀態沒有熄火，行車紀錄器維持功能，觀看之後知道原來是前方的小貨車駕駛所為，2名在車內等她的孩子更受到驚嚇，因此決定報警。 全案經警方受理，積極調閱行車紀錄器及相關店家監視器，確認係由停放被害人前方貨車駕駛丟棄檳榔汁杯，將通知小貨車車主駕駛到案說明，並依社會秩序維護法及廢棄物清理法移送裁處。社維法部分可處1500元以下罰鍰或申誡；廢棄物清理法可處1200至6000元罰鍰。 警方呼籲，民眾如行車遇有糾紛應報請警方處理，切勿亂丟物品洩憤以免危害他人且觸法，警方將以勿往勿縱原則，依法究辦，給市民良好的治安環境。

▲何女車輛擋風玻璃滿是檳榔汁。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市何姓女子日前開車到北屯區某五金行購物，將車輛停放店門口，並把2名小孩留置車內，未料過沒多久前方的小貨車駕駛疑因不滿何女將車停太近，竟往何女車輛丟擲裝滿檳榔汁的塑膠杯，何女買完東西後返回車旁，發現整個擋風玻璃都是檳榔汁，經調閱行車紀錄器發現是貨車駕駛所為，2名孩子更因此受到驚嚇，憤而報警。警方表示，將通知小貨車車主到案，並依違反社會秩序維護法及廢棄物清理法移送裁處。

根據行車紀錄器畫面顯示，小貨車停在何女車輛前方，1名男子將竹掃把放入後車斗，隨即進入副駕駛座，接下來小貨車緩緩倒退，疑發現無法再後退，小貨車駕駛便叼著菸下車來回查看，嘴裡還念念有詞，過不久返回車內，隨後竟拿出一個裝滿檳榔汁的杯子，朝何女車輛丟擲，檳榔汁也沿著擋風玻璃緩緩流下，相當噁心。

警方調查，何女26日前往北屯區崇德路三段某五金行購物，並將車輛停放於五金行前，因不明原因遭前方小貨車駕駛丟檳榔汁塑膠杯，導致擋風玻璃汙損。

何女向警方表示，她買完東西後回到車旁，竟發現遭人潑灑檳榔汁，由於當時車輛為還是發動狀態沒有熄火，行車紀錄器維持功能，觀看之後知道原來是前方的小貨車駕駛所為，2名在車內等她的孩子更受到驚嚇，因此決定報警。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲何女觀看行車紀錄器，發現是前方小貨車駕駛丟擲裝滿檳榔汁的塑膠杯 。（圖／民眾提供）

全案經警方受理，積極調閱行車紀錄器及相關店家監視器，確認係由停放被害人前方貨車駕駛丟棄檳榔汁杯，將通知小貨車車主駕駛到案說明，並依社會秩序維護法及廢棄物清理法移送裁處。社維法部分可處1500元以下罰鍰或申誡；廢棄物清理法可處1200至6000元罰鍰。

警方呼籲，民眾如行車遇有糾紛應報請警方處理，切勿亂丟物品洩憤以免危害他人且觸法，警方將以勿往勿縱原則，依法究辦，給市民良好的治安環境。
 

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
戴資穎新造型「時尚美照」曝光！　網驚呆：好美
知名牛肉麵秘方曝！　他見湯頭「倒1黑汁」肉質秒變嫩
夫突匯5萬「年終獎金」！人妻下秒卻氣炸：打爆他的蛋
快訊／台中火車站爆確診足跡！　盧秀燕將開記者會說明
快訊／行人闖平交道爆死傷事故！　礁溪＝四城站單線通行
小S曬「火辣雙球自拍」狂賀宿敵林志玲！　網笑歪樓
快訊／新北今+1　返南部過年確診
北市明起部分行業升2.5級　影城「全面禁止飲食」
快訊／桃園最新「4處足跡」曝！　去過蛋行、藥局

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

好噁心！貨車駕駛丟塑膠杯砸擋風玻璃「紅色液體緩緩流下」2寶媽怒報警

毒品通緝犯「不想牢中過年」遇警臨檢加速逃逸　受困公車陣遭壓制解送

彰化女小年夜跟母親吵架欲輕生　警耐心勸導解危機

科博館3園區大年初一起好禮迎賓　學生2人同行參觀優惠25元

快訊／台中火車站傳有確診者足跡　盧秀燕下午2點開記者會說明

寒冬義演布袋戲與長者共度歡樂　高中生布袋戲社愛心義演到屏東

垃圾場成最美花園全靠她！護理妹子們高度肯定　72歲婦獲奉獻獎

台南月津港燈節輕鬆行　3大套裝遊程、9大住宿優惠看這裡！

黃偉哲視察保安市場放送+0好消息　分送口罩提醒過年採買勿忘防疫

桃園乙未之環延續1895歷史記憶　象徵客家族群硬頸精神圖騰

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

好噁心！貨車駕駛丟塑膠杯砸擋風玻璃「紅色液體緩緩流下」2寶媽怒報警

毒品通緝犯「不想牢中過年」遇警臨檢加速逃逸　受困公車陣遭壓制解送

彰化女小年夜跟母親吵架欲輕生　警耐心勸導解危機

科博館3園區大年初一起好禮迎賓　學生2人同行參觀優惠25元

快訊／台中火車站傳有確診者足跡　盧秀燕下午2點開記者會說明

寒冬義演布袋戲與長者共度歡樂　高中生布袋戲社愛心義演到屏東

垃圾場成最美花園全靠她！護理妹子們高度肯定　72歲婦獲奉獻獎

台南月津港燈節輕鬆行　3大套裝遊程、9大住宿優惠看這裡！

黃偉哲視察保安市場放送+0好消息　分送口罩提醒過年採買勿忘防疫

桃園乙未之環延續1895歷史記憶　象徵客家族群硬頸精神圖騰

巧新董座最難忘年菜是「泰式傳統沾醬」　背後有段溫馨緣故

第一次見家長！她PO「男友家招待菜色」問正常嗎？網一面倒勸分手

站著吃橫膈膜！盤點4家來自韓國的烤肉餐廳　不能出國就來解饞

上任二度主持工作檢討會議　陳菊期許監院不負外界期待

「梨泰院」地名由來充滿悲劇！異國風情原來是戰爭血淚

男寄出3張金融卡害人遭騙225萬辯「不是我！」　法官判全賠還得坐牢

關鍵1.5公尺緩衝區！倒車入庫一次到位再也不怕A到車

陳偉殷提前一日與家人圍爐　準備出發投入春訓

戴資穎微捲髮時尚美照祝大家除夕夜快樂　分享爸爸神奇視角笑翻

北市5大重劃區就它房價倒退嚕　專家曝：要撿便宜有機會

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

地方熱門新聞

農曆除夕禁忌「一定要撕春聯」

快訊／台中火車站傳有確診者足跡　盧秀燕下午2點開記者會說明

亞旭某員工居隔竟搭機回金門　遭罰很大

獨／台中女爬東卯山摔傷　連夜被搬下山

壽山巖觀音寺邀信眾祈福賞櫻

道長加持過　桃園景福宮新版平安符

春節連假　桃園路邊停車7天暫停收費

魏筠路口短講　投入2022中壢區市議員選戰

台南月津港燈節輕鬆行

桃園發數位紅包888元市民登錄抽

黃偉哲參加「台日友好、消災祈福、溫馨圍爐」　

黃偉哲視察保安市場放送+0好消息

遺憾！員林燈會今晚點燈　百果山75公尺長溜滑梯無法使用

西螺媽迎春祖燈會2萬顆彩繪燈籠高掛

更多熱門

相關新聞

屏東少年拿安全帽嗆阿伯：衝三小！他嚇到一直道歉

屏東少年拿安全帽嗆阿伯：衝三小！他嚇到一直道歉

網路傳出一段影片，內容是屏東市一家超商前，29日晚上發生一名少年對年長者怒喊「衝三小」，並持安全帽作勢毆打，年長者則一直向少年道歉的畫面。由於近來超商暴力事件頻傳，警方立即介入調查，發現是長年者突然對少年拍打背部，並開口要10元，結果少年嚇了一大跳才情緒激動地找長者理論，引來糾紛。

台南又出現「棒球隊」？

台南又出現「棒球隊」？

獨／超商店員命案他曝「報警沒用」　本人親回始末

獨／超商店員命案他曝「報警沒用」　本人親回始末

彰化掃把哥遭噴霧KO　影片是假的

彰化掃把哥遭噴霧KO　影片是假的

函送8次還不怕！新店煙火哥「一晚4次」氣壞住戶

函送8次還不怕！新店煙火哥「一晚4次」氣壞住戶

關鍵字：

檳榔汁社維法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

林志玲當媽「3個月前早洩密」！連2天曖昧發文

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

林志玲「懷孕還超美」模樣曝光！IG藏肚半年

林志玲寶寶性別曝光了！「1個表情符號洩密」

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

張韶涵也登春晚卻沒人嘴！鄉民揭關鍵

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

林志玲生子激動哭了！親回應祝福「終於盼來」

面試官問「錄取後多久能上班？」是陷阱題　最佳解答曝

免費拿「888元農遊券」機會來了！

更多

最夯影音

更多
野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網
廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面