好噁心！貨車駕駛丟塑膠杯砸擋風玻璃「紅色液體緩緩流下」2寶媽怒報警

▲何女車輛擋風玻璃滿是檳榔汁。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市何姓女子日前開車到北屯區某五金行購物，將車輛停放店門口，並把2名小孩留置車內，未料過沒多久前方的小貨車駕駛疑因不滿何女將車停太近，竟往何女車輛丟擲裝滿檳榔汁的塑膠杯，何女買完東西後返回車旁，發現整個擋風玻璃都是檳榔汁，經調閱行車紀錄器發現是貨車駕駛所為，2名孩子更因此受到驚嚇，憤而報警。警方表示，將通知小貨車車主到案，並依違反社會秩序維護法及廢棄物清理法移送裁處。

根據行車紀錄器畫面顯示，小貨車停在何女車輛前方，1名男子將竹掃把放入後車斗，隨即進入副駕駛座，接下來小貨車緩緩倒退，疑發現無法再後退，小貨車駕駛便叼著菸下車來回查看，嘴裡還念念有詞，過不久返回車內，隨後竟拿出一個裝滿檳榔汁的杯子，朝何女車輛丟擲，檳榔汁也沿著擋風玻璃緩緩流下，相當噁心。

警方調查，何女26日前往北屯區崇德路三段某五金行購物，並將車輛停放於五金行前，因不明原因遭前方小貨車駕駛丟檳榔汁塑膠杯，導致擋風玻璃汙損。

何女向警方表示，她買完東西後回到車旁，竟發現遭人潑灑檳榔汁，由於當時車輛為還是發動狀態沒有熄火，行車紀錄器維持功能，觀看之後知道原來是前方的小貨車駕駛所為，2名在車內等她的孩子更受到驚嚇，因此決定報警。

▲何女觀看行車紀錄器，發現是前方小貨車駕駛丟擲裝滿檳榔汁的塑膠杯 。（圖／民眾提供）

全案經警方受理，積極調閱行車紀錄器及相關店家監視器，確認係由停放被害人前方貨車駕駛丟棄檳榔汁杯，將通知小貨車車主駕駛到案說明，並依社會秩序維護法及廢棄物清理法移送裁處。社維法部分可處1500元以下罰鍰或申誡；廢棄物清理法可處1200至6000元罰鍰。

警方呼籲，民眾如行車遇有糾紛應報請警方處理，切勿亂丟物品洩憤以免危害他人且觸法，警方將以勿往勿縱原則，依法究辦，給市民良好的治安環境。

