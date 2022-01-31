春節流感傳播風險增　新北增設「類流感特別門診」

▲衛生福利部台北醫院。（圖／記者林振民攝）

記者楊蕓／新北報導

新冠肺炎疫情仍嚴峻，加上近期寒流來襲氣溫遽降，新北衛生局提醒民眾應留意呼吸道疾病的威脅，尤其春節期間聚會南來北往增加，恐提高流感傳播的風險。為避免春節期間類流感病患湧入急診造成壅塞，衛生局協調轄內醫院增設「類流感特別門診」，從除夕到初五前後（1月31日至2月5日）每天都有門診，同時為確保民眾就醫便利性，與新北724家合約院所簽約，提供公費抗病毒藥劑，歡迎民眾至衛生局網站/類流感就醫資源查詢。

衛生局表示，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情，全民落實配戴口罩、勤洗手及維持社交距離等防疫措施，國內流感疫情雖在低點，惟春節返郷及旅遊人潮眾多，社交活動頻繁更易加速病毒散播，提醒民眾仍應做好個人手部及呼吸道衛生，並留意自身及親友健康情形。

衛生局提醒，尚未接種流感疫苗的民眾應儘快接種，以降低流感病毒對健康的威脅，特別是幼童、長者與慢性病惠為流感併發重症高危險群，如出現呼吸急促、呼吸困難、紺(缺氧、嘴唇發紫或變藍)、意識改變、低血壓、活動力低下，或高燒持續72小時等危險徵兆時，應戴口罩速至醫療院所就醫，以減少流感併發重症及死亡個案發生。

新北市「類流感特別門診」及公費抗病毒藥劑合約醫療院所春節服務時段等相關資訊，可至新北市政府衛生局網站「類流感就醫資源」專區查詢，或電洽衛生局（02-22586923）或各區衛生所，將有專人服務。