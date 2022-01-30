Sandy老公顏值「韓星等級」！鄉民激喊帥炸　揭3條件：人生勝利組

▲Sandy老公的顏值超高 。（圖／容易文創提供）

記者施怡妏／綜合報導

Sandy吳姍儒29日大婚，嫁給交往5年的男友王先生，400名藝人好友全到場祝賀，場面相當盛大Sandy說因為老公個性安靜又內斂，因為現場人眾多，比較害羞一些，但她大方分享多張「高清」婚紗照，讓大家終於看到她的老公的帥臉，不少網友驚呼「太帥了，原地出道都可以」。

原PO在PTT發文，「Sandy吳姍儒的老公PR多少？」看到多張浪漫的婚紗照，被王先生的顏值驚艷到，「我覺得她老公（王陽開）長得比她好看耶」，也好奇問問，這樣的帥氣外表，「鄉民們會給幾分？」

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貼文一出，眾人紛紛大喊「絕對PR90以上」，「PR99了，高富帥、年輕CEO、韓星等級，人生勝利組」、「明星等級」、「老公真的帥欸」、「帥又有錢，無敵的吧」、「帥又靦腆，嫁對人了」、「真的蠻帥的，起碼PR90了」、「老公帥又高又有錢，家人都移民美國，真爽」、「第一張是在帥幾點的，人品好的話就飛天了」、「偏俊美的那種」、「這真的99了，帥到感覺就是一堆女生會貼上去」。

▲吳姍儒和王先生婚紗照曝光 。（圖／容易文創提供）

事實上，Sandy曾透露，老公是圈外人，是一名室內設計師，有網友認出，他曾出演過范瑋琪《左上角的心跳》MV男主角，昨日出席婚宴的「從從」唐從聖，也忍不住豎氣拇指大讚，「新郎竟比炎亞綸還帥」。

婚禮當天，吳姍儒在宴客開始前現身受訪，但老公並未現身，身邊位置由吳宗憲代替，她坦言老公畢竟是素人，面對這麼大陣仗的媒體難免會緊張，所以還是先把對方藏起來，至於稍早的證婚儀式，她透露台下從第一排哭到最後一排，連同學都跟著落淚，但她仍相當鎮定。