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台灣旅日12歲張心治成職業棋士！登日本頭條　創現役最年輕紀錄

記者趙蔡州／總合報導

日本棋院29日舉辦「女流棋士招募考試」的決賽對弈，由台灣旅日棋士12歲張心治對決同年齡的柳原咲輝，結果張心治拿下對弈的勝利，除了確定可以成為職業棋士外，也將會是日本棋院現役最年輕的棋士，消息也登上日媒NHK、產經新聞頭條報導。

根據日本NHK報導，日本棋院29日舉辦女流棋士招募考試，決賽是歷史上首次由2名小學生展開對弈，分別是以5勝1敗成績打進決賽的台灣旅日棋士12歲張心治，對決同樣5勝1敗12歲的柳原咲輝。比賽最終由張心治拿下對弈的勝利，以6勝1敗的成績確定成為職業女流棋士。

決賽後，日本棋院預計會在2月1日舉行的常務理事會上，核准張心治成為職業女流棋士，並於4月1日正式被錄用。由於張心治今年12歲，生日與同為12歲的女流棋士仲邑菫晚8個月，屆時張心治將成為日本棋院史上第3年輕、現役最年輕的職業棋士。

據悉，張心治為家中次女，父親42歲張栩（九段）也是台灣旅日職業棋士、母親44歲小林泉美則是女流棋士（七段），姊姊15歲張心澄則於2020年成為棋士（初段），外曾祖父、外公及外婆都是職業棋士，其中外公更是達成棋聖8連霸、69歲名譽棋聖小林光一，連續4代都是日本棋院棋士。

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