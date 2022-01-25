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社會 社會焦點 保障人權

找女學員示範整脊卻失手！害她「不時暈一陣」　社大復健講師判刑

▲▼皮膚科醫師傳授「美背3重點」。（圖／Unsplash）

▲陳姓講師示範傳統整脊，竟害女學員肩頸受傷，被判拘役50日。（示意圖／Unsplash）

記者蔡怡萍／台北報導

一名陳姓男子在台北市中正社區大學擔任伸展復健的講師，課程中對一名蔣姓女子進行傳統整脊示範，陳男一手固定蔣女肩膀、一手托住下巴往上施力，並指揮女子左右轉動頸部，蔣女返家後出現疼痛不適、悶痛紅腫感，認為身為講師的陳男卻不慎害自己受傷，憤而提告。台北地院依過失傷害罪判陳姓講師拘役50日，得易科罰金。

陳男在2019年7月間，在台北市中正社區大學一門「舊傷伸展復元」的課程擔任講師，陳男示範肩頸整脊時，站在學生蔣女身後，一手固定著她肩膀，一手控制下巴，並告訴她要左右伸展頸部，女子照做後脖子還發出「咔、咔、咔」等聲響。蔣返家隔天，卻出現頭暈、頸肩痠痛無力、頸椎悶痛紅腫等情狀，Line陳男說「不時暈一陣耶」，陳還回復「絕對不正常」、「我讓妳對傳統整脊失去信心了」、「真是對不起」等語，蔣女前往醫院診斷之後明顯有頸間扭挫傷，她傻眼對陳姓講師提告。

陳男調查時供稱，他整脊過程中都有關心學生狀況，動作輕柔緩慢，蔣女並未表示任何不舒服，兩人還聊天一陣子、對他道謝後才離開，女子後來的傷勢不能證明是他的行為造成的。

但法院參照蔣女提出的診斷證明，的確有肩頸脊椎的損傷，雖然本來有舊傷在，但也是在陳男進行整脊後引發疼痛不適，而陳男身為課堂講師應該要注意脊椎神經元複雜脆弱，必須謹慎拿捏施展力道，有應注意而未注意的情事，於是判陳過失傷害罪拘役50日，可易科罰金。

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