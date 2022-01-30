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重案回顧／台警首度赴伊拉克自治區緝凶　這句話打動庫德族指揮官

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科隊長張瑋倫回憶當年遠赴伊拉克庫德自治區、完成台灣治安史上首例赴該國救援男童任務仍難掩感動，專案小組當初以兇嫌阿里殺害岳父母兩人命重罪請求對方援助，但中東國情動盪，伊拉克境內因宗教文化、連年戰爭因等素導，致當地司法機關對於殺人、軍火交易等台灣人視為嚴重犯罪行為，認為僅是一般治安事件。直到台警以萬國公罪「跨國兒少保護」請求，這才打動為人父的庫德自治區准將指揮官，順利完成不可能的任務。

▲▼伊拉克女婿絞殺台灣岳父母帶兒子逃伊拉克，刑事局幹員經過協調後順利帶回男童。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲伊拉克女婿絞殺台灣岳父母帶兒子逃伊拉克，刑事局幹員經過協調後順利救回男童。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張瑋倫表示，該案件夫妻在美國結婚後遷居日本，但因阿里多次家暴妻子、女方無奈攜子返台，未料阿里為爭監護權來台談判不利，引發後續殺岳父母擄走男童的跨國事件。當初阿里返回母國伊拉克時，台警深知國際法「己國人民不遣返」原則，莫說逮捕阿里回台，連要救回男童難度都相當高。

▲▼刑事局國際刑警科與伊拉克警方協商，並致贈感謝狀。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲刑事局國際刑警科隊長張瑋倫與伊拉克庫德自治區最高指揮官協商，成功完成任務。（圖／資料畫面）

刑事局專案小組本以阿里涉嫌殺害兩名台灣人的重罪，希望伊拉克司法警察機關給予協助，卻未獲回應；且基於國際法通例，台警變更專案任務目標，改以第一希望促成伊拉克籍兇嫌能接受司法審判、第二對於男童在台家屬來說，能夠把小孩帶回、甚至重回母親懷抱，具有「修復式正義」的重要意義。

據了解，庫德自治區軍警最高指揮官曾在英國任警職10多年，與擁有英國艾塞克斯大學（University of Essex）心理學碩士的張瑋倫彼此能以流利英文溝通，台警以「救援台灣男童」論點成功引起指揮官共鳴，也讓台警跨國緝凶救援任務邁開一大步。

▲刑事局國際刑警科隊長張瑋倫說明赴伊拉克救援男童過程。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科隊長張瑋倫說明赴伊拉克救援男童過程。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科張瑋倫、黃雅如據此向庫德自治區最高指揮官請求獲認同後，雖台灣尚未加入國際刑警組織，但台警緊急將該案台灣政府的起訴通緝文書、鑑定報告、調查指證筆錄等翻成英文、庫德文透過伊拉克法院公證，並透過法官發出逮捕令。

國際刑警組織在該國庫德自治區區最高指揮官允諾，只要阿里進入庫德自治區管轄範圍，就會依法監控逮捕，直到2019年7月阿里因要到日本石川縣曾任職高專辦理離職，他剛進入機場登記就遭庫德區軍警逮捕。

▲2019年4月在台犯下殺害月父母案件的伊拉克籍兇嫌阿里（Ali Hammad Jumaah）生活照。（圖／記者張君豪翻攝）

▲在台犯下殺害月父母案件的伊拉克籍兇嫌阿里（Ali Hammad Jumaah）旅日生活照，台警曾在日本機場設下監控埋伏，原本計畫在日本境內逮捕他。（圖／記者張君豪翻攝）

當地指揮官對阿里殺人擄童案相當重視，立刻派遣該區最強的偵訊好手進行初訊，張瑋倫說：案件調查過程「重在初供」犯嫌第一時間說詞的證據效力是最重要的，阿里經台伊警方聯手逮捕，在精心規劃的偵訊流程下阿里情緒崩潰、坦承因談判小孩監護權遭拒後憤而殺害岳父母，坦承在台犯下殺人罪行。

台警也以「可能減刑」、「讓小孩回到母親懷抱、在熟悉的環境成長」與阿里家屬斡旋，成功讓阿里在摩蘇爾地區親人願意讓台警帶走男童，在指揮官簽發出境許可文件、外交部緊急簽辦護照等額外行政協助下，小男童終於在7月31日成功返台、重回母親懷抱。

張瑋倫受訪時謙遜表示：當初因任務需求必須前往伊拉克與指揮官面談，這是台灣警察史上第一次，「說不緊張害怕是騙人的！」除了積極蒐集伊拉克該國宗教文化法律資訊外，也必須對台警入境伊拉克做出風險判斷，例如有幹員受傷、無法會晤犯嫌、帶回男童、甚至跨國執法遭到拘留調查無法回來等嚴重問題，行前都再三評估並做好應變措施。

所幸她們不負使命，阿里落網後在庫德自治區公署監禁並接受司法審判，男童也順利返台，張瑋倫目睹小男童回台在機場重回母親懷抱瞬間，「男童離開台灣數月、剛開始有點遲疑，後來認出是媽媽，就雙手張開緊緊抱住、再也無法分開」，讓她幾感動落淚。後來警方與被害人家屬也成為好友，母子迄今仍常分享生活照片給參與跨過救援的兩名女警官，「讓我們知道、她過得很好。」

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