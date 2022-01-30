不想再用Apple ID怎麼辦？　刪除帳號完整步驟看這裡

▲刪除Apple ID的十大步驟。（示意圖／路透社）



記者吳珍儀／綜合報導

大部分用戶都會持續使用同個Apple ID，以便在更換新手機或設備時保留原本的資料。不過當不想繼續使用Apple ID又擔心資料外流時，該如何刪除帳號呢？

刪除Apple ID前需做什麼

一、備份所有存在iCloud中的數據。

二、檢查所有的訂閱。雖然訂閱在計費周期結束時都會被取消，但刪除帳戶後就無法查看訂閱內容，若要停止訂閱服務或是想在新的帳戶上繼續訂閱內容，就必須先記錄原有訂閱內容。

三、將Apple ID從設備登出。當帳戶被刪除後，用戶就無法退出iCloud或關閉「尋找我的iPhone」，甚至可能會在帳戶刪除後完全無法使用該設備。

刪除Apple ID步驟

一、使用Apple ID登錄Apple的數據和隱私網站。

二、在「刪除您的帳號」中，點選「要求刪除您的帳號」。

三、在頁面下拉選擇刪除原因，點擊「繼續」。

四、完成刪除帳號時要記住的事項清單，點擊「繼續」。

五、查看刪除條款、條件，勾選複選框並「繼續｣。

六、以其他Apple ID、電子郵件地址或電話號碼接收有關帳號刪除的狀態更新，點「繼續」。

七、記下代碼。

八、輸入代碼，確認內容無誤，點「繼續」。

九、勾選刪除帳號的最後提醒，點擊「刪除帳號」。

十、在確認頁面上點擊「退出」。

不過一旦刪除Apple ID，在App Store、iTunes、Apple Pay、iMessage以及在這些服務上購買及下載的任何內容，還有儲存在iCloud中的任何照片、影片、檔案等就無法再復原，因此用戶在刪除Apple ID時，須注意未來是否還會用到帳號中的資料。