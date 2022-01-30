　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

不想再用Apple ID怎麼辦？　刪除帳號完整步驟看這裡

▲蘋果iPhone XS、iPhone XS Max。（圖／路透社）

▲刪除Apple ID的十大步驟。（示意圖／路透社）

記者吳珍儀／綜合報導

大部分用戶都會持續使用同個Apple ID，以便在更換新手機或設備時保留原本的資料。不過當不想繼續使用Apple ID又擔心資料外流時，該如何刪除帳號呢？

刪除Apple ID前需做什麼

一、備份所有存在iCloud中的數據。

二、檢查所有的訂閱。雖然訂閱在計費周期結束時都會被取消，但刪除帳戶後就無法查看訂閱內容，若要停止訂閱服務或是想在新的帳戶上繼續訂閱內容，就必須先記錄原有訂閱內容。

三、將Apple ID從設備登出。當帳戶被刪除後，用戶就無法退出iCloud或關閉「尋找我的iPhone」，甚至可能會在帳戶刪除後完全無法使用該設備。

刪除Apple ID步驟

一、使用Apple ID登錄Apple的數據和隱私網站

二、在「刪除您的帳號」中，點選「要求刪除您的帳號」。

三、在頁面下拉選擇刪除原因，點擊「繼續」。

四、完成刪除帳號時要記住的事項清單，點擊「繼續」。

五、查看刪除條款、條件，勾選複選框並「繼續｣。

六、以其他Apple ID、電子郵件地址或電話號碼接收有關帳號刪除的狀態更新，點「繼續」。

七、記下代碼。

八、輸入代碼，確認內容無誤，點「繼續」。

九、勾選刪除帳號的最後提醒，點擊「刪除帳號」。

十、在確認頁面上點擊「退出」。

不過一旦刪除Apple ID，在App Store、iTunes、Apple Pay、iMessage以及在這些服務上購買及下載的任何內容，還有儲存在iCloud中的任何照片、影片、檔案等就無法再復原，因此用戶在刪除Apple ID時，須注意未來是否還會用到帳號中的資料。

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
快訊／大同確診員工駐點桃市府　3751人採檢出爐
屏東某醫院爆倒會5000萬！　90護理師難過年
快訊／吳姍儒正式成為王太太首發聲！　親吐想哭瞬間
彰化和美國中畢旅4師生有症狀！　急召386人採檢
新竹動物園「猩猩狠摔山羌」　抓狂砸地癱軟！臉書被灌爆
貼春聯5禁忌！「一動作」財運、福氣全跑　命理師提醒：衰整年
2千萬刮刮樂「200萬+BMW」首出爐　一張就中！幸運兒曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

不想再用Apple ID怎麼辦？　刪除帳號完整步驟看這裡

休假被工作訊息轟炸！LINE大頭貼「隱藏功能」3步驟幫神隱

iPhone睽違六年再度稱霸中國市場！　市佔23％狠甩華為

回顧蘋果2021年5大傳聞！幾乎通通命中　僅這項沒有成真

蘋果營收創新高！　庫克：全球已有18億台活躍裝置

6招輕鬆上手AirPods！　「點兩下」就能播放超方便

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

俊昊口誤「期待《衣袖》吻戲」被虧爆　世榮錄影「肚子叫」他問：有人在嗎XD

吳姍儒婚宴會場曝光！　魏如昀、晏柔中超正4伴娘出場

吳姍儒嫁5年男友！超帥伴郎、超美伴娘一字排開

鬼鬼吳姍儒喜酒吃到一半「拉鍊爆開」

不想再用Apple ID怎麼辦？　刪除帳號完整步驟看這裡

休假被工作訊息轟炸！LINE大頭貼「隱藏功能」3步驟幫神隱

iPhone睽違六年再度稱霸中國市場！　市佔23％狠甩華為

回顧蘋果2021年5大傳聞！幾乎通通命中　僅這項沒有成真

蘋果營收創新高！　庫克：全球已有18億台活躍裝置

6招輕鬆上手AirPods！　「點兩下」就能播放超方便

台灣第一人！鄭宗哲加勒比海大賽首安　2打點助2連勝

峮峮返鄉加碼家人紅包！　年後發寫真「女性視角」2版本

防超商暴力！鹽埕警建構治安防護圈　全年無休24小時不打烊

快訊／大同確診員工駐點桃市府　3751人採檢出爐

不想再用Apple ID怎麼辦？　刪除帳號完整步驟看這裡

民進黨繪本曝光！蔡英文合體蔡阿嘎　挑戰手作奶嘴鍊、泡奶粉　

台中千萬公嬤級老屋交易　「總登記」屋齡根本不可考

新年學會「精省魔法」！12種簡單小技巧輕鬆為家用品「添壽」更耐用（上篇）

白潤音上國中息影「同學沒發現是演員」　13歲惡夢超現實：股票大跌

吳姍儒正式成為王太太首發聲！　親吐感動想哭瞬間「愛是永不止息」

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

3C家電熱門新聞

休假被工作訊息轟炸！LINE隱藏功能幫神隱

iPhone睽違六年再度稱霸中國市場！　市佔23％狠甩華為

廖科溢愛上「Sony BRAVIA X90J」

農曆新年換新機　iPhone 13 Pro Max直降近4000元

戴上VIVE感受元宇宙虛擬世界

最低月租199元！4G不限速吃到飽看這裡　5家電信資費一次看

2021年手機銷售榜出爐　蘋果霸佔榜單、三星殺出血路

6招輕鬆上手AirPods！　「點兩下」就能播放超方便

iOS 14.5「表情符號」圖庫更新！

回顧蘋果2021年5大傳聞！幾乎通通命中　僅這項沒有成真

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

iOS15.3更新出爐　修補iPhone 10大安全性漏洞

MSI經典效能筆電新春限時優惠

蘋果營收創新高！　庫克：全球已有18億台活躍裝置

更多熱門

相關新聞

iPhone睽違六年再度稱霸中國市場！　市佔23％狠甩華為

iPhone睽違六年再度稱霸中國市場！　市佔23％狠甩華為

在2021年第四季度，蘋果終於超越vivo成為中國頂級的智慧手機品牌，這也是蘋果睽違六年來再度奪回中國手機銷售王寶座。

蘋果營收創新高！　庫克：全球已有18億台活躍裝置

蘋果營收創新高！　庫克：全球已有18億台活躍裝置

蘋果股價大漲7%　「股神」巴菲特旗下波克夏公司單日暴賺近百億美元

蘋果股價大漲7%　「股神」巴菲特旗下波克夏公司單日暴賺近百億美元

蘋果是否大舉投資元宇宙　庫克於電話會議間接證實

蘋果是否大舉投資元宇宙　庫克於電話會議間接證實

蘋果財報重點整理！Q1營收獲利創新高　庫克稱「供應鏈問題已改善」

蘋果財報重點整理！Q1營收獲利創新高　庫克稱「供應鏈問題已改善」

關鍵字：

Apple ID蘋果iPhone帳號

讀者迴響

熱門新聞

即／桃園凌晨3.7地震！中壢人聽巨響狂搖嚇壞

坤達踩場吳姍儒婚禮！「超帥婚禮穿搭」曝光

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

Sandy婚紗拍攝地點曝光！　取消婚宴二進原因暖炸

虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後加薪了

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

警公布「通緝犯照」帥慘！　網秒歪樓

紅鸞星動！　2022虎年3生肖逢脫單好時機　

教召全程野宿　網轟：第一天就辦不下去

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

快訊／安以軒老公遭拘捕！

小豬羅志祥出席Sandy婚宴　吳宗憲Cue上台

更多

最夯影音

更多
吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘
吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面