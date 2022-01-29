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捲歸仁雙屍命案遭冤獄18年！謝志宏年前獲判「3417萬刑事補償」

▲台南歸仁雙屍命案纏訟20年，謝志宏歷經9死1生，在台南高分檢與律師團爭取下獲得平反，在檢方不提上訴，謝志宏終於無罪定讞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南歸仁雙屍命案，謝志宏歷經9死1生，終獲無罪定讞。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳韻如／台南報導

謝志宏2000年捲入台南歸仁雙屍命案，在遭關押的18年多他歷經了9次的死刑判決，但他不曾放棄持續伸冤，最終在高分檢與律師團爭取下獲判無罪。謝共遭關押6834天，而律師團為他聲請刑事補償，台南高分院裁定以1日3500元折算，謝共獲2391萬元，不過他聲請再覆審，全案經刑事補償法庭撤銷發回，台南高分院日前改以1日5000元上限折算，再補償1025萬1千元，謝共可獲賠3417萬元。

發生在2000年6月24日的台南歸仁雙屍命案，謝志宏與郭俊偉被控於當天夜遊時，郭俊偉拿蝴蝶刀性侵殺害一名女子，又將路過的目擊老農殺害。警方逮捕郭俊偉，郭俊偉咬定謝志宏共犯，謝志宏在警局中自白犯案，謝、郭2人遭起訴。從2001年到2010年，最高法院7度發回更審，更七審仍判謝志宏死刑，2011年獲最高法院判刑確定。

謝志宏遭死刑定讞後，人權團體展開救援，其中「台灣冤獄平反協會」的律師團更是著力最深。最後全案於2019年9月間，由檢方向法院聲請再審獲准，並於去年5月間，台南高分院首度改判無罪，檢方未上訴，全案於去年6月間無罪確定，謝志宏由死刑定讞的死囚，改判無罪確定。

▲台南歸仁雙屍命案纏訟20年，謝志宏歷經9死1生，在台南高分檢與律師團爭取下獲得平反，在檢方不提上訴，謝志宏終於無罪定讞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝志宏無罪確定後，律師團計算他被關押共6834天，以每日最高金額5000元計算，聲請刑事補償3417萬元。台南高分院審理後，認為當年謝志宏及其辯護人，對證據調查的聲請有忽略之處，包括未提出筆錄前的「行蹤交代稿」與無法舉證警方刑求，最後決定以每日3500元計算，總計裁准2391萬9000元，但律師團不滿意，向司法院刑事補償庭聲請覆審。

合議庭認為，謝志宏的人生中有長達18年羈押在監，人生精華一大部分耗損於此，不僅與外在社會脫節，且還經歷多次被判死刑後、身心備感壓力的精神折磨，最終考量他羈押期間所受的痛苦及名譽上的減損，改以一日5000元上限折算，再補償他1025萬1000元，若加上先前裁准的2391萬9000元，謝志宏共可獲得3417萬元的補償。

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