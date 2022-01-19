土雞蛋沒比較補！達人揭「貴蛋vs便宜蛋」差在哪：長久以來的迷思

▲貴的蛋有比較好吃嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者黃可昀／綜合報導

雞蛋是最百搭的料理食材，雞蛋的種類、價格分很多種，一名網友好奇，「貴雞蛋破百元的都有，說什麼人道飼養的」，不過便宜的蛋跟貴的蛋吃起來都一樣，到底兩者差異在哪，為什麼會有如此大的價差？

一名網友在PTT表示，超市或是大賣場的雞蛋價差很大，便宜的洗選蛋一盒40元，有些卻賣到一盒破百元，主打有機、人道飼養等等，雖然比較多噱頭，但實際吃下肚口感沒有差太多，「到底便宜跟貴雞蛋差在哪？水深嗎？」

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▲其實雞蛋的營養價值都差不多。（示意圖／記者姜國輝攝）



一名專業網友回文，曾看過講解雞蛋的書籍，「認為土雞蛋比較補是長久以來的消費者迷思」，蛋殼不同顏色主要出於品種差異，市面上較貴的認證蛋是指有可溯源認證標章；動物福利蛋是人道飼養；機能蛋則是在飼料裡加營養成分。結論是「土雞蛋沒有比較補、各種蛋營養差異其實不太大」，此外，有2、3%機率會自然產生雙蛋黃，並非施打生長激素所致；水煮蛋的蛋白蛋黃交界有點灰綠色是正常的，蛋白質加熱後會產生硫化物，結合蛋黃的鐵就會變色，不影響雞蛋的食用安全。

網友看完直呼長知識，「營養價值差異不會太大，但養殖成本會」、「其實傳統市場的蛋價波動不大，但到超市那價格真的就比股票還精彩」、「單純要營養價值的話買最便宜的然後煮熟就好」。