父噴槍灌死3歲女判10年驚爆「非親生」　生母遭控詐欺：要告去告

記者崔子柔／綜合報導

高雄3歲鄧姓女童遭空氣噴槍灌嘴奪命，最高法院駁回女童父親鄺姓男子的上訴定讞，依成年人故意對兒童傷害致死罪判10年徒刑，不過鄺男表示，他在經過DNA鑑定後，發現自己並非女童生父，昨（28）日向女童生母提告詐欺。

根據《自由時報》報導，鄺男日前因他案服刑，但期間內有親友發現，鄧女生母懷孕時，臉書的PO文內容、時間點都與和鄺男交往時不符，鄺男出獄後，就請律師從女童的解剖報告中找出DNA報告，上週比對結果出爐，驚覺自己並非女童生父。

▲鄺男到地檢署按鈴控告詐欺，驚爆自己「非小孩的生父」。（圖／記者吳奕靖翻攝）



鄺男表示，鄧女「明知道小孩的親生父親是誰，卻把小孩推給我」，每個月花超過3萬元，孩子過世後也一直很自責，知道非親生還是替孩子感到難過，但若不是被鄧女欺騙，也不會有機會和女童相處。

鄧女則回應，「如果說他有DNA報告，他大可向法院提出申請，要告就讓他去告」，她認為鄺男只是不願面對錯誤，拿出一份不知道從哪來的報告試圖逃避刑責，她也會自行去檢測孩子的生父是誰，讓司法還原真相。

▲鄧姓女童遭噴槍奪命。（圖／記者許宥孺翻攝）



2019年1月20日，鄺姓男子載女童出門，結果在左營一家加油站洗車時，女童卻因為噴槍高壓氣體灌破肺部死亡，鄺姓男子一審被依照過失致死判決1年10個月，二審上訴反而加重刑責，法官依照成年人故意對兒童傷害致死罪判10年徒刑，全案在去年12月最高法院駁回定讞。