聽障咖啡師的冠軍之路！一杯咖啡成人生轉捩點　 憶嚴父教育淚崩「長大後才懂」

▲聽障咖啡師的冠軍之路！嚴父「鐵律」讓他走出無聲世界。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊、謝婷婷／採訪報導

「練拉花需要當下、馬上就決定，一點猶豫都不行」眼神專注、手拉著拉花，他是周正中，從一位內場廚師，慢慢轉變為咖啡師，代表台灣出國比賽拿冠軍。你可能很難想像他是一位聽障人士，周正中小時候生病發燒，導致後天性聽力障礙，聽不到的關係，加上從小教育與在外面工作常常碰壁，使他的個性變得比較封閉，因為嚴父的「鐵律」教育和一杯美麗的咖啡拉花，開啟他的新視野，也活出了獨特繽紛的人生。

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▲專注拉著拉花，他是周正中，一位冠軍咖啡師。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

周正中說：「咖啡算是帶給我跨出人與人之間互動的第一步，過去來講，因為我聽不見的關係，在學校或是在外面工作，都常常碰壁，導致我的個性比較封閉，不太喜歡與人互動，但從內場廚師轉變到吧檯咖啡師，這工作我們必須常常和客人互動，久了發現客人都很親切和善，如果能讀懂對方的唇語，我們就可以正常溝通，讀不懂也沒關係，我們能用寫字的，漸漸地我變得開朗一些，也更有自信」。

因為看見一杯美麗的咖啡拉花，令周正中愛上這領域，他開始自學練習，每天都要練個9小時以上，因為他認為好可以再好，不進則退。他分享，「從2010年到2015年，我每天都會在網路上PO拉花的圖案，常常PO完之後，我都覺得還不滿足，就會想說明天可不可以再挑戰高難度的，後天可不可以再挑戰複雜一點的圖案，所以我每天都在不斷練習，沒有停止過」。

▲桌上滿滿都是周正中在咖啡界的獎狀、獎盃。

周正中繼續說，「後來我在2015年的時候，遇到一位貴人，就是我的老師彭思齊，他是台灣拉花的教父，他開始教我並糾正我的基本功，讓我把基本功練到很扎實，我一樣就一直練、一直練，每天可能練個100杯至200杯，有時候甚至是500杯、1000杯，我覺得自己很幸運能遇見他，這讓我的拉花基本功非常穩」。

▲周正中（圖左）與他的拉花老師彭思齊。（圖／周正中提供）

▲周正中（圖左）與他的咖啡老師楊海銓，周正中分享：「他是我剛學咖啡時的老師，楊老師知道我聽不見，還讓我重複上了三次課程，我真的非常感激」。（圖／周正中提供）

透過不斷練習，周正中參與國內比賽，也結識不少咖啡圈朋友，有次有機會出國比賽，地點還是在咖啡王國義大利，這讓他非常期待也印象很深刻，周正中與記者們分享獎狀、獎盃，「這些都是我在比賽時的代表性獎狀與獎盃，像是這個金盃，它是我在2019年的時候，代表台灣去義大利參加義大利LAGS國際金牌認證得到的，當時唯一拿到金盃的只有台灣一個人，我覺得超不真實，直到抱著獎盃回到台灣，我才回過神來，相信自己真的去義大利，拿到金盃回來了！」。

▲2019年，周正中去義大利參加LAGS國際金牌認證，當時唯一拿到金盃的只有他一個人。

耳朵聽不見，周正中的咖啡練習過程，也曾遇上許多瓶頸，但他並沒有因此氣餒放棄，反而是更堅持地加強練習，「我聽不見任何聲音，可是拉花在拉泡時，需要去聽空氣有沒有進去，如果空氣沒有進去，等於只有把牛奶加熱，沒有泡就無法拉花，而且口感也喝不出綿密感，如果打泡過厚，都是粗泡，也不好喝！所以我都是用觸覺去感受，我們在發泡的時候，它會有震動、會有溫度，再加上我透過視覺上的判斷，多做幾次，熟了我就能抓到訣竅了！另外其實溫度在變高時，也能透過聲音辨別，但因為我聽不見的關係，一開始常常拿鋼杯就被燙到，這高溫都有70度至80度這麼高」。

周正中非常樂觀，他接著說，「雖然我聽不見，但反過來講，上帝把你一個窗關閉之後，會幫你開啟另外一扇窗，我覺得我的手跟味覺都特別敏感。對我來講世界是安靜的，沒有吵雜聲，所以我去比賽的時候，也不會被旁邊的吵雜聲干擾，我可以很專注在比賽裡面，好好做好一杯咖啡拉花，這也算是我的優勢」。

▲▼因為聽不見的關係，周正中在剛開始接觸咖啡時，也常常受傷碰壁，但他透過勤奮練習，練就出一身好功夫，有了現在的冠軍成就。

講起咖啡，開心地滔滔不絕，其實周正中在遇上咖啡拉花之前，還有另一個舒壓興趣，就是「射箭」！周正中提到，「以前在內場工作完，或是放假的時候，我就會去射箭，因為這是一個人的運動，最主要是專注在身體上面的動作，在射箭的過程當中，我的心裡會覺得很沉澱，而且很有成就感，曾經的我還是國手，我非常享受在射箭的每分每秒。其實現在只要有空，我也會找個射箭場去運動一下，射箭算在我人生當中，很重要的一項啟發，它教會我要堅持、要專心，只要夠努力，一定可以射中紅心」。

▲周正中非常熱愛的舒壓興趣是「射箭」。

通常聽障人士多以手語溝通交流，但周正中能與記者們應答如流，就像一般人一樣，其實是因為他有一位「嚴父」，他回憶起爸爸的教育，分享著，「我爸爸當初把我送到學校特教班，他發現我回來都不講話，都是用比手語的方式在溝通，因為聽力障礙的圈子裡面，大家都是一樣的，我們聽不見，所以一定要比手語才有辦法交流，可是我爸爸就覺得，這樣不就跟社會脫節了嗎？他不想要我以後沒有辦法靠自己與這社會互動」。

周正中繼續說：「所以爸爸後來就把我轉到一般的學校，所有同學都不會比手語，我也不能再比手語了，我必須要訓練聲帶，才有辦法和老師、同學講話，其實一開始，真是個很大的障礙，同學們也不知道怎麼和我溝通，如果老師講課時轉過去黑板寫字，我看不見老師的唇語，我也根本不知道他正在說什麼，但我必須想辦法去克服」。

▲周正中小時候與父親的合照。（圖／周正中提供）

爸爸的嚴格管教還有，學校考試如果沒有80分，或是回到家比手語，周正中皆會被爸爸打，這讓他十分不理解，「我就是聽不見，為什麼爸爸要這樣對我？我爸真的就是這樣，考試沒有80分，少一分打一下，回來比手語打一下，他是真的打！並不是隨便說說的，那時候真的覺得我爸很討厭，心裡總會想說，我就是聽不見，為什麼不能理解我？為什麼要對我要求這麼高？」。

直到長大後，才明白爸爸的遠見與用心良苦，他眼眶帶淚分享著，「還沒長大以前，我對爸爸就是很抗拒、很有距離感，覺得爸爸就是一座高牆，我根本不知道怎麼跟他溝通，他就是位『嚴父』，我很怕他，就這樣子。長大後才發現，原來爸爸是很有遠見的，因為如果當初他沒有這樣做，我其實現在也無法坐在這裡跟你們講話分享，我可能就還是繼續比手語，聲帶沒有使用萎縮了，就不會講話了！現在我在工作上能有成就，能跟一般人正常溝通，真的非常感謝爸爸當初的決定，謝謝他的嚴格與堅持」。

▲爸爸在周正中接觸咖啡之前，因為癌症病逝了，來不及分享的成就與冠軍喜悅，令周正中感到遺憾。

「我跟我爸爸就是一個遺憾，很大的遺憾...。直到有小孩了，我才知道父親的角色是怎麼一回事。」周正中語中帶著感慨，因為在他接觸咖啡之前，爸爸就因為癌症病逝，他來不及與爸爸分享人生中重要的成就，也沒機會當面與爸爸說聲謝謝，想起這令他不禁眼眶泛淚，「你說有沒有遺憾？有，我想是有的，不可能沒有遺憾，畢竟我們之前的關係，並不是非常親密。如果有機會，能再和我爸爸說話，我想我會告訴爸爸『我愛你』，就這三個字，我愛你」。

「我就煮一杯咖啡，去爸爸的塔位，爸爸一杯、我一杯，然後留著眼淚，跟爸爸一起乾杯」，來不及當面分享的喜悅，雖然帶有遺憾，但爸爸的「鐵律」教育也成就了周正中現在的自己，任何事必須自己想好辦法，必須要堅持，他說：「20年前，我是沒有未來方向的一個人，接觸咖啡之後，慢慢地被認可了，到現在的咖啡教學、學校老師、咖啡比賽評審，甚至是擔任咖啡協會的會長，應該沒有人會想到，我一個聽障的人，可以當上咖啡協會會長。長大後有了一番成就，我就想，如果爸爸當初沒有這樣做的話，是不是就沒有現在的我」。

▲長大有了一番成就，周正中常在想「如果爸爸當初沒有這樣做的話，是不是就沒有現在的我」。

雖然帶有遺憾，但周正中也把爸爸對孩子的這份愛記住，他暖心的笑著：「來不及跟爸爸說的，至少我還能夠和我的小孩說『爸爸愛你』，爸爸愛你，未來想做什麼，爸爸我都不會限制」。

一路走來的點點滴滴，成就周正中現在的樣子，他是一位專業的咖啡師，開著咖啡廳，教學咖啡專業知識，也常在講座上分享自己的人生故事，最後記者請他分享一段話，給正在徬徨或是沮喪的人們，周正中說：「你什麼都不要想，就做你最喜歡的事情，堅持做你最喜歡的事情就好，因為它會幫你找到生命中另外一個出口，就像我這樣。生命必須要有裂縫，陽光才會照得進來」。

▲周正中說：「生命必須要有裂縫，陽光才會照得進來」，做自己最喜歡的事，不要放棄，人生也能像這杯咖啡拉花般如此細緻美麗。