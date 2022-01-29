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6招輕鬆上手AirPods！　「點兩下」就能播放超方便

▲▼AirPods 3。（圖／取自蘋果官網）

▲AirPods小技巧。（圖／取自蘋果官網）

記者廖婕妤／綜合報導

蘋果去年底推出AirPods 3，不少果粉趁機汰舊換新，但對於有些用戶而言可能是第一次使用，以下整理6個實用的AirPods小技巧，讓大家快速上手。

1. 使用「尋找」App，確保AirPods的位置

若是怕突然遺失AirPods，用戶可以透過iPhone裡的「尋找」App，在「裝置」中加入AirPods，找不到AirPods時就可以透過手機查看，也可以將「找到時通知」開啟，當外出時遺失AirPods就可以收到通知。

2. 開啟或停用自動連接到任何裝置

AirPods可以自動連接到任何正在使用的裝置，如果你從iPhone切換到Mac，AirPods也可以馬上跟著變動。

如果要改變這項設定，將AirPods連接iPhone後，開啟「設定」App，進入「藍牙」後，點選AirPods旁邊的「i」，選擇「連接到此iPhone」，可以切換「自動」或「上次連接到此iPhone」。

當你選擇「自動」，AirPods將在你使用任何蘋果裝置時自動連接；選擇「上次連接到此iPhone」，就只會連接到你上次連接的裝置，而不是你當前正在使用的裝置。

3. 開啟「播報通知」

開啟「設定」App，進入「通知」，點擊「播報通知」，可以開啟「播報通知」及「耳機」，Siri就會在你戴著AirPods時，朗讀你開啟通知的App所傳來的訊息。

4. 檢查AirPods電量

當你將AirPods連接到裝置時，會跳出通知告訴你AirPods耳機及充電盒的電量；你也可以在iPhone或iPad的電池小工具查看AirPods的電量。

5. 點擊AirPods控制播放

在AirPods 2中，只能選擇「點兩下AirPods」來控制呼叫Siri、播放／暫停、下一個音軌、上一個音軌或是關閉。

不過在AirPods 3及AirPods Pro中，「點一下」可以播放／暫停音樂，「點兩下」前往上一個音軌，「點三下」前往下一個音軌，「有電話時點一下」可以接聽來電，「通話時點兩下」就能掛斷電話，長按就可以呼叫Siri。

6. 空間音訊

這項功能只有AirPods 3、AirPods Pro及AirPods Max可以用，當AirPods連接到iPhone或iPad時，打開控制中心，長按音量區塊，點擊「空間音訊」，可以選擇關閉、固定或追蹤頭部。

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