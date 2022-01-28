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國民黨四大天王集結！聚餐照嗨翻藍粉　韓國瑜洩「韓先生下一步」

▲▼國民黨四大天王集結！聚餐照曝光　韓國瑜洩「韓先生的下一步」。（圖／翻攝自臉書／韓國瑜）

▲國民黨四大天王聚餐合影，有意昭示藍營團結一心。（圖／翻攝自臉書／韓國瑜）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣、高雄市前市長韓國瑜、中廣董事長趙少康27日晚間會面聚餐，並在晚間10點半同步於臉書PO出同一張合照，除了一同寫下「美好的夜晚」，也向大家拜早年！其中，韓國瑜特別標記「人心齊，泰山移」，似乎有意展現藍營團結氣氛，讓藍營支持者為之振奮，也引發網友熱議。

趙少康在臉書表示，韓國瑜今晚作東，邀請他和朱立倫、江啟臣一同共進晚餐，席間相談甚歡，更彼此約定下次換他來請大家聚餐。當晚10點半，4人一同在臉書PO出合照，從中可見4人面露笑容、舉杯望向鏡頭，氣氛似乎相當融洽。

▼趙少康表示，這次由韓國瑜作東，邀請3人聚餐。（圖／翻攝自臉書，下同）

▲▼國民黨四大天王集結！聚餐照曝光　韓國瑜洩「韓先生的下一步」。（圖／翻攝自臉書）

▼江啟臣引述故總統蔣經國所言，呼籲黨內同志莫灰心。

▲▼國民黨四大天王集結！聚餐照曝光　韓國瑜洩「韓先生的下一步」。（圖／翻攝自臉書）

江啟臣在文中強調，越是遇到挫折，就更是需要團結，並引用故總統蔣經國一句話「共同甘苦，共同奮鬥」，黨內同志們不要灰心，「我在團結在，你心是我心。新的一年，我們一起前行。國民黨加油！」

許多支持者紛紛留言，「看了令人振奮」、「這才是我們想看到的」、「大家期待已久的畫面，感動」、「等著韓總回歸」、「黑暗中看到一道光亮」、「非常好，這張照片可以！」對此，韓國瑜則詼諧回覆「竟然有人說這張是由頭髮多到少排列！」讓網友忍不住哈哈大笑。

事實上，韓國瑜早在3小時前就以「韓先生的下一步」為題發文，感謝大家對「韓先生來敲門」系列影片與書籍的支持，他目前已敲開21扇「良善的大門」，新的一年也將繼續探訪，希望能找到100位擁有正向力量的朋友，挖掘更多溫暖善良的故事，「預祝大家春節平安快樂，也期待過年後，你我能在台灣的一角相見！」

▼韓國瑜更早之前，就以「韓先生的下一步」為題在臉書PO文。

▲▼國民黨四大天王集結！聚餐照曝光　韓國瑜洩「韓先生的下一步」。（圖／翻攝自臉書）

▼韓國瑜標記「人心齊，泰山移」。

▲▼國民黨四大天王集結！聚餐照曝光　韓國瑜洩「韓先生的下一步」。（圖／翻攝自臉書）

▼朱立倫與其他3人都寫下「美好的夜晚！」

▲▼國民黨四大天王集結！聚餐照曝光　韓國瑜洩「韓先生的下一步」。（圖／翻攝自臉書）

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