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第21期疫苗「莫德納最夯」！預約率逾96%　這4縣市還有名額

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、 指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

1922平台第21期預約將於今（27）日下午4時截止，至下午1時，莫德納預約率最佳達96.6%，只剩下2.4萬劑可供預約。指揮中心發言人莊人祥表示，目前新北市、桃園市還有6000劑，南投還有8000劑、屏東也有1300劑，距離截止還剩不到2小時，有需要的民眾可儘速預約。

第21期疫苗將提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾預約接種疫苗追加劑，26日上午10點起開放65歲以上長者預約，中午12點開放50~64歲民眾預約，下午2點開放18~50歲青壯年族群預約，預約將於27日下午4時截止，接種時間則是春節後的2/7～2/13。

莊人祥表示，第21期各縣市提供152萬劑量能，目前已預約116萬劑，預約率達76%。預約最好的是莫德納，預約率達96.6%，還剩2.4萬劑分佈在4縣市；第二好的是高端，預約率達63%，還剩4.6萬劑。BNT緊追在後，預約率達60％，還有26.8萬劑。AZ預約率僅有28.5%，還有1.9萬劑可預約。

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指揮官陳時中表示，近期疫苗接種率高，每天都有超過30萬人接種，第一劑涵蓋率達到81.48%、第二劑74.22%、基礎加強劑0.67%，追加劑接種率也超過20.37%，呼籲符合資格的民眾儘速預約。

▲▼1/27第21期疫苗預約情形。（圖／指揮中心提供）

▲第21期疫苗預約情形。（圖／指揮中心提供）

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