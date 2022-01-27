辦公室搜出2700萬！　中油煉製部執行長與白手套雙雙收押

▲檢方查扣2700萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

廉政署南部地區調查組日前接獲情資，指中油煉製事業部執行長徐漢疑似與業者過往甚密，收受賄賂，法務部、橋頭地檢署檢察官26日發動偵查，前往徐漢辦公室等地點進行搜索，查扣可疑款項2700多萬，並通知徐漢及劉姓等3名業者到案，訊問後認為徐、劉兩人涉犯貪污治罪條例情節重大，向法院聲請羈押獲准，另外兩名李姓和黃姓業者則分別以80萬和30萬元交保候傳。

▲檢方查扣2700萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處接獲檢舉後，組成專案小組全力偵辦，專案小組調查發現，徐漢利用擔任執行長，有核定煉製事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標的代價。

專案小組是25日跟監發現劉姓業者取得賄款前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，26日前往中油大林煉油廠的煉製事業部等地點搜索，當場查扣現金2700餘萬。

全案經檢察官漏夜偵辦後，認為徐漢和劉姓業者涉犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪等罪嫌，李姓和黃姓業者則涉犯貪污治罪條例違背職務行賄罪及政府採購法等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

法院審理後，裁准徐漢羈押禁見、劉姓業者羈押，李姓、黃姓業者分別以80萬元、30萬元交保候傳，後續由專案小組擴大偵辦中。

據了解，中油煉製事業部執行長徐漢（61歲）中山大學材料科學研究所畢業，是高雄工專與中油公司建教合作的第八期學員。他進入中油公司高雄煉油總廠第二媒組工場時是名「契約工」，經過6個月試用期後，才正式成為合格的「操作員」，他由操作員一步步往上爬升至課長、經理、主任、副廠長（大林廠）、副處長（公關處）、廠長（大林廠）、副執行長（煉製事業部）等職位，歷練完整。