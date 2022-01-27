美半世紀殺人旅館6天25死！竟是「群聚感染」惹禍　恐怖疾病曝光

▲造成221名患者與34人死亡的怪病，被稱為軍團病，又稱退伍軍人病。（圖／達志影像／美聯社）



作者：李載澹（이재담）

譯者：黃莞婷

摘自：墨刻出版《恐怖醫學史：甘廼迪愛吃睪酮、雙胞胎縫成連體嬰、莫札特被毒死？揭開那些歷史上沒人敢說出的暗黑真相》

●精選書摘

解開殺人旅館的謎團－退伍軍人病

一九七六年七月二十四日，美國賓州退伍軍人協會分部獨立兩百周年紀念活動在費城（City of Philadelphia）的貝爾菲史丹佛旅館（Bellevue-Stratford Hotel）盛大落幕。在數千名參與者返家後幾天，軍人協會辦公室開始出現會員打來電話表示親友生病或死亡。

費城分部的愛德華．霍克（Edward Hoak，西元一九二四年∼西元一九九一年）深感事態嚴重，開始著手調查參與紀念活動人員中是否也有其他患者。他緊急向衛生保健機關反映此事，同時說服保健機關進行調查（多虧他的快速反應，使得在家中罹患不明疾病的二十八名患者救回一命）。

直到下一個禮拜，有十七名退役軍人因出現急性肺炎症狀而全數死亡。衛生保健機關沒有說明原因。這個怪病登上報紙頭條「六日內二十五人死亡，原因不明」。美國議會和白宮認為這個怪病是當時肆虐亞洲的豬流感，大為恐慌。美國總統傑拉德．福特（Gerald Ford，西元一九一三年∼西元二○○六年）急忙簽署行政命令，讓全國人民接種流感疫苗。

在七月的悲劇性活動中被選為會長的約瑟夫．亞當斯（Joseph Adams）在短短十二天內就參加了十五個以上的葬禮。只要是有可能知道這起事件原因的人，他都親自造訪，開了十萬公里的車，跑遍美國全境。直到一九七六年秋天，從鎳中毒、病毒性肺炎（Viral pneumonia），到共產主義者或製藥公司密謀殺害預備役軍人的陰謀論，來自科學家、醫生、媒體、大眾的各種傳聞與小道消息，甚囂塵上。

In 1976, the first outbreak of Legionnaires' struck at the Bellevue Stratford Hotel. https://t.co/a5MAId2T4B pic.twitter.com/GnUqpPuMaU — The Pulse (@WHYYThePulse) January 29, 2016

防疫機關以倖存的患者和所有能追蹤的相關人士為對象，展開了調查，四千四百名患者和患者家屬接受了調查，並且所有屍體都接受了包括顯微鏡檢查的屍檢。到了九月，調查焦點集中在貝爾菲史丹佛旅館，調查人員採集了旅館及其周圍的水、空氣、泥土和灰塵等大量樣本，但沒有發現任何可疑的細菌或化學物質。

直到五個月後才揭曉原因。一九七七年一月十八日美國疾病管制與預防中心（ 譯注1）（Center for Disease Control and Prevention，CDC） 的麥克達德博士（Joseph McDade， 西元一九四○年∼）率領團隊，宣布分離出該病的病因細菌。

後續調查證實，此細菌是在旅館的空調裝置中繁殖而來。中央冷卻塔中繁殖的病菌通過空調傳入室內。這個造成兩百二十一名患者與三十四人死亡的怪病，被稱為軍團病（Legionella），又稱退伍軍人病（Legionnaires' Disease）。

這起事件嚴重打擊到十九層樓高的文藝復興風格建築、歷史悠久的貝爾菲史丹佛旅館。一九七六年，旅館宣布關門，而後數度易主，現在被國際連鎖酒店集團凱悅集團收購，改名為貝威爾凱悅酒店（Hyatt at the Bellevue）。

譯注1：現改名為美國疾病管制預防中心（Centers for Disease Control and Prevention， CDC）。

★ 本文經墨刻出版授權，摘自《恐怖醫學史：甘廼迪愛吃睪酮、雙胞胎縫成連體嬰、莫札特被毒死？揭開那些歷史上沒人敢說出的暗黑真相》。

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