美半世紀殺人旅館6天25死！竟是「群聚感染」惹禍　恐怖疾病曝光

作者:李載澹(이재담)

譯者:黃莞婷

摘自:墨刻出版《恐怖醫學史:甘廼迪愛吃睪酮、雙胞胎縫成連體嬰、莫札特被毒死?揭開那些歷史上沒人敢說出的暗黑真相》

解開殺人旅館的謎團-退伍軍人病

一九七六年七月二十四日,美國賓州退伍軍人協會分部獨立兩百周年紀念活動在費城(City of Philadelphia)的貝爾菲史丹佛旅館(Bellevue-Stratford Hotel)盛大落幕。在數千名參與者返家後幾天,軍人協會辦公室開始出現會員打來電話表示親友生病或死亡。

費城分部的愛德華.霍克(Edward Hoak,西元一九二四年∼西元一九九一年)深感事態嚴重,開始著手調查參與紀念活動人員中是否也有其他患者。他緊急向衛生保健機關反映此事,同時說服保健機關進行調查(多虧他的快速反應,使得在家中罹患不明疾病的二十八名患者救回一命)。

直到下一個禮拜,有十七名退役軍人因出現急性肺炎症狀而全數死亡。衛生保健機關沒有說明原因。這個怪病登上報紙頭條「六日內二十五人死亡,原因不明」。美國議會和白宮認為這個怪病是當時肆虐亞洲的豬流感,大為恐慌。美國總統傑拉德.福特(Gerald Ford,西元一九一三年∼西元二○○六年)急忙簽署行政命令,讓全國人民接種流感疫苗。

在七月的悲劇性活動中被選為會長的約瑟夫.亞當斯(Joseph Adams)在短短十二天內就參加了十五個以上的葬禮。只要是有可能知道這起事件原因的人,他都親自造訪,開了十萬公里的車,跑遍美國全境。直到一九七六年秋天,從鎳中毒、病毒性肺炎(Viral pneumonia),到共產主義者或製藥公司密謀殺害預備役軍人的陰謀論,來自科學家、醫生、媒體、大眾的各種傳聞與小道消息,甚囂塵上。

