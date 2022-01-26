內用後3天別接觸家裡長輩！春節「防疫懶人包」一次看

▲專家提供春節防疫指南參考，以避免群聚擴大可能。（圖／Pexels）

記者張乃文／台北報導

春節期間，家庭團圓是雖然許多人期待的時刻，且又因新冠疫情，讓不少在國外的離鄉遊子等待了將近兩年的時間，盼能回國與家人團聚。只是，台灣本土疫情近期也連日爆出確診個案，中央地方無不上緊發條，NPI及疫苗措施也隨之加嚴，對於個人自身防護，專家也提供「春節防疫措施」參考。

台大公衛教授陳秀熙指出，在過年期間，為了讓大家做好防疫，避免群聚擴大，他提出兩大防疫措施：

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（一）未施打完整兩劑疫苗者、包含尚未施打第三劑，免疫保護力消退者

1.出入群聚場所(含餐廳)要提供三天內快篩陰性證明。

2.出入群聚場所(含餐廳)維持二級警戒個人防疫措施（全程配戴口罩＋社交距離），皆須做好個人消毒，特別是公共場所的廁所。

3.出入群聚場所三天內避免接觸家戶內長者及孩童。因為有許多長者尚未施打兩劑疫苗，孩童則尚未有疫苗可施打，盡量避免家戶產生感染。

4.家戶內有境外移入 呼籲共體時艱，盡量避免社交群聚。

5.若有出現症狀，依據各縣市社區監測原則進行檢疫及隔離。

（二）完整施打兩劑基礎疫苗且仍在時效內及已經施打三劑疫苗者

1.出入群聚場所(含餐廳)維持二級警戒個人防疫措施（全程配戴口罩＋社交距離），主要是避免Omicron產生的疫苗突破性感染。

2.出入群聚場所三天內避免接觸家戶內長者及孩童。

3.若有出現症狀，依據各縣市社區監測原則進行檢疫及隔離。

對於此波本土疫情，陳秀熙表示，現在國內正在施打第三劑，雖然效力不那麼高，但他也預估，「這波台灣群聚流行在2月初可得到控制」，主因是有第三劑疫苗迅速施打，加上NPI、個人防疫措施都有得到提升，且檢測迅速，讓流行漸漸趨緩。

陳秀熙強調，春節防疫指南提供給大家參考，希望能共體時艱維持高規格防疫，即便會有群聚，但也盼望不要發生感染情況。