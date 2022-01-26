　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本土群聚有下降趨勢！專家推估：2月初會受到控制　1警訊仍不可忽視

▲▼高雄疫情擴大，旗津廣設篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲專家推估，國內這波群聚流行在2月初會受到控制。（示意圖／記者賴文萱翻攝）

記者張乃文／台北報導

返鄉人潮多，也導致前段時間境外移入個案達到高峰，後續本土確診更不斷延燒。不過，專家直言，境外移入已從高峰慢慢往下降，也意味著未來本土個案的流行同樣會減緩，且目前的群聚個案都有「一定比例」的下降趨勢，更推估國內這波群聚流行於2月初會受到控制。

台大公衛教授陳秀熙固定每週三進行「新冠肺炎防疫科學線上直播」，為全民解說國際及國內疫情等趨勢。他今天在直播中提到，「境外移入從高峰慢慢往下降」，代表未來本土個案的流行也會同樣受到影響而下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳秀熙提到，本土從桃園開始的群聚感染的確有下降趨勢，而影響原因很多，包括疫苗施打、社區監測等；不過，其他縣市仍有爆出個案，他則說，以Omicron的狀況來說，有零星感染是「正常的」，可觀察國外疫情，即便是有防疫措施實施，但仍會有零星群聚，且相較其他國家，台灣個案相對少，這也顯見我國在防疫、疫苗等政策上，依然有比其他國家做得更好的地方。

不過，陳秀熙也強調，不能因此而放鬆。他點出本土目前364名個案中，有12%的人是未完整施打兩劑或沒打過疫苗者，即便是佔少數，但也可知，這些都是造成重症住院最有可能的對象。

陳秀熙表示，現在國內正在施打第三劑，雖然效力不那麼高，但他也預估，「這波台灣群聚流行在2月初可得到控制」，主因是有第三劑疫苗迅速施打，加上NPI、個人防疫措施都有得到提升，且檢測迅速，讓流行漸漸趨緩。

ET快訊
快訊／台南Josh出手了！　被家暴正式提告新婚妻
納豆頭痛驚見腦出血！　醫急喊「4症狀超危險」不能拖
楊繡惠突爆氣飆罵！　開嗆「看怎麼收拾你」
限時3天快衝！　超商「咖啡買1送1」優惠一次看
快訊／亞東醫院「病患及孩子」確診　侯友宜：Ct值都不是很高
驚悚影片曝！女駕駛環東逆向　撞飛騎士墜10樓高慘死
正妹主播「胸前扣子快崩」！　鄉民暈一片

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

亞東醫院再爆2確診！院方研判「病患兒子先染疫」Ct值曝光

回溫2天再迎猛烈雨勢！強冷空氣周末報到　「除夕最冷」急凍12度

高雄3區空氣爆髒亮紅燈！　雲嘉南17空品測站橘色提醒

「反正我很閒」爆元老被資遣！鍾佳播72字回應了：沒有對不起他

高鐵「228連假加開117班車」1／28開賣！3大燈會遊程一覽

「長輩嘴問婚禮延期」她爆打老公　她挺：難怪爆氣！網方向一面倒

亞東醫院「女病人、孩子」確診！採檢18人結果出爐

珍惜這2天！過年偏溼冷　後天起全台有陣雨

沒吃到就暴走！女友「草莓病發作」瘋狂尖叫　他哭：警察以為家暴

賞櫻快看！「櫻花花期預報」首度上線　日月潭八重櫻盛開時間曝

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

20220125以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

亞東醫院再爆2確診！院方研判「病患兒子先染疫」Ct值曝光

回溫2天再迎猛烈雨勢！強冷空氣周末報到　「除夕最冷」急凍12度

高雄3區空氣爆髒亮紅燈！　雲嘉南17空品測站橘色提醒

「反正我很閒」爆元老被資遣！鍾佳播72字回應了：沒有對不起他

高鐵「228連假加開117班車」1／28開賣！3大燈會遊程一覽

「長輩嘴問婚禮延期」她爆打老公　她挺：難怪爆氣！網方向一面倒

亞東醫院「女病人、孩子」確診！採檢18人結果出爐

珍惜這2天！過年偏溼冷　後天起全台有陣雨

沒吃到就暴走！女友「草莓病發作」瘋狂尖叫　他哭：警察以為家暴

賞櫻快看！「櫻花花期預報」首度上線　日月潭八重櫻盛開時間曝

亞東醫院再爆2確診！院方研判「病患兒子先染疫」Ct值曝光

招名威／台灣「共存」太早！　等「一低三高」條件湊齊

快訊／台南Josh出手了！今赴派出所筆錄　正式提告家暴新婚妻

回溫2天再迎猛烈雨勢！強冷空氣周末報到　「除夕最冷」急凍12度

不忍看衛少被攻擊　俠客關心兄弟：他太想把事情做好

高雄3區空氣爆髒亮紅燈！　雲嘉南17空品測站橘色提醒

美光解散上海DRAM設計團隊　陸業界猜測：防止技術外洩

美式、拿鐵都有！超商連2周「4大指定咖啡茶飲」第2杯10元喝

「反正我很閒」爆元老被資遣！鍾佳播72字回應了：沒有對不起他

官股買外資賣！土洋對作決戰牛年封關

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

生活熱門新聞

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

威力彩頭獎上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

人民法槌敗了！反正我很閒「猛將」血淚爆料遭資遣

送貨遭黑狗猛撲！宅配員拿包裹狂砸狗頭

深夜5.0地震「雙北狂晃」　氣象局回應了

新春拜年必用款！LINE免費貼圖「35款一鍵領取」

這年齡最多確診　專家：病毒再突變1、2代更趨穩定

他考完學測　驚覺完蛋「整題0分」

最霸氣手搖飲宣布「全年凍漲」　老闆曝純茶暴利

即／亞東驚傳病患確診傳染孩子！

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

更多熱門

相關新聞

餐廳內用怕染疫！戶外用餐較安全？醫搖頭

餐廳內用怕染疫！戶外用餐較安全？醫搖頭

自桃園西堤群聚案爆發後，對於室內外用餐的防範，不少人有諸多疑惑。其中，許多人認為，室外通風良好相較於封閉的內部空間，可不用太過擔心病毒傳播。不過，有醫師分享日本研究顯示，「室外感染風險並沒有較小」，且過年到了，還是待在家和家人用餐好過於在外。

即／亞東驚傳病患確診傳染孩子！

即／亞東驚傳病患確診傳染孩子！

陳時中：BNT加買約千萬劑　拚2月底第三劑施打率5成

陳時中：BNT加買約千萬劑　拚2月底第三劑施打率5成

輝瑞BNT研發「專攻Omicron」疫苗　展開臨床試驗

輝瑞BNT研發「專攻Omicron」疫苗　展開臨床試驗

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

關鍵字：

陳秀熙新冠疫情本土群聚

讀者迴響

熱門新聞

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

快訊／全聯開出1張千萬發票

正妹主播「胸前扣子快崩」！更多辣照曝光

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

小蠻5放任育兒觀被推爆！

青青高調炫富→狼狽道歉！人設崩塌始末一次看

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面