本土群聚有下降趨勢！專家推估：2月初會受到控制　1警訊仍不可忽視

▲專家推估，國內這波群聚流行在2月初會受到控制。（示意圖／記者賴文萱翻攝）

記者張乃文／台北報導

返鄉人潮多，也導致前段時間境外移入個案達到高峰，後續本土確診更不斷延燒。不過，專家直言，境外移入已從高峰慢慢往下降，也意味著未來本土個案的流行同樣會減緩，且目前的群聚個案都有「一定比例」的下降趨勢，更推估國內這波群聚流行於2月初會受到控制。

台大公衛教授陳秀熙固定每週三進行「新冠肺炎防疫科學線上直播」，為全民解說國際及國內疫情等趨勢。他今天在直播中提到，「境外移入從高峰慢慢往下降」，代表未來本土個案的流行也會同樣受到影響而下降。

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陳秀熙提到，本土從桃園開始的群聚感染的確有下降趨勢，而影響原因很多，包括疫苗施打、社區監測等；不過，其他縣市仍有爆出個案，他則說，以Omicron的狀況來說，有零星感染是「正常的」，可觀察國外疫情，即便是有防疫措施實施，但仍會有零星群聚，且相較其他國家，台灣個案相對少，這也顯見我國在防疫、疫苗等政策上，依然有比其他國家做得更好的地方。

不過，陳秀熙也強調，不能因此而放鬆。他點出本土目前364名個案中，有12%的人是未完整施打兩劑或沒打過疫苗者，即便是佔少數，但也可知，這些都是造成重症住院最有可能的對象。

陳秀熙表示，現在國內正在施打第三劑，雖然效力不那麼高，但他也預估，「這波台灣群聚流行在2月初可得到控制」，主因是有第三劑疫苗迅速施打，加上NPI、個人防疫措施都有得到提升，且檢測迅速，讓流行漸漸趨緩。