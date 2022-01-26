「你們毀了我寒假！」女兒哭鬧想當大人　爸抓去上班：看能撐幾天

▲女兒不想上安親班，被爸爸抓來工作看看。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

孩子不想上學寫功課，抓去和爸爸工作一天就知道自己多幸福！一名人妻透露，女兒寒假第2天就崩潰大哭，因為放假還得去安親班，哭喊「當大人的都好好，只要上班完就能休息，不用寫功課去安親班，還可以一直玩手機」，於是老公靈機一動，帶女兒一起上下班，體驗工作的辛勞，結果女兒第2天就打電話回家投降。

人妻在臉書社團「爆廢公社二館」表示，女兒先前從安親班下課回家，直盯著手機3小時被爸爸制止，結果就大哭大鬧說「我好可憐…美好的寒假被你們毀了」，難得放假卻還是要去上安親班，還有作業要寫，不像大人只要下班了想做什麼都行，也沒限制玩幾個小時的手機。

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▲女兒以為當大人賺錢很輕鬆。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



原PO老公聽完後跟女兒說，「那好吧…我幫妳跟安親班老師請假，你明天開始就跟在我身邊上班」，不是坐在旁邊沒事做，而是爸爸做什麼女兒就跟著做，爸爸吃飯女兒才能吃飯，要搬任何東西都是一起，「聽清楚，妳是按照我目前的作息，我睡覺時妳才可以睡。」

原PO老公的作息是中午12點起床，下午2點上工，忙到清晨4點才回家，中間只吃1餐。原PO表示，「我這個二女兒第一天很開心，覺得是遊車河的概念，半夜還打來說媽媽…我想睡覺了」，到了第二天發現工作很無趣，打電話回家說「手好痠，快斷了！」至今已經撐了4天，每天一回家就累到直接昏睡。原PO笑說，「她會幾天才說她想回去上安親班，讓我們拭目以待。」

網友大讚原PO夫妻倆的教育方式，「媽媽我支持妳們的做法，孩子沒苦過不會懂得」、「我覺得這篇不錯耶，身教比言教更重要」、「我喜歡這種教育方式，沒吃過苦，只會抱怨的，就該這麼治」、「請問你們有收寒令營嗎？好想把孩子也送去體驗真實的工作環境。」