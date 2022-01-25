8歲童字太醜還頂嘴！爸怒打誤把鉛筆「插進兒後腦」　驚悚畫面曝

▲武漢一名爸爸誤將鉛筆插進兒子後腦勺。（圖／翻攝微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大陸武漢一名爸爸近日在教導兒子寫作業時，因小孩不聽話頂嘴，氣得出手教訓，不料卻忘記自己手中還握著一支削尖的鉛筆，結果筆尖就直接插進了兒子的後腦勺，讓兒子險些喪命，所幸經過連夜的急診手術，孩子終於脫離險境，目前已康復出院。

綜合陸媒報導，武漢8歲的小二男童跳跳（化名）日前在準備學校期末考時，把寫好的作業拿給爸爸檢查，但被爸爸發現字跡太凌亂，要求把字寫工整。然而，他卻認為自己寫的字沒什麼問題，一邊翻白眼碎念，一邊找藉口拿各式文具，就是不肯下筆，讓一旁的爸爸看了漸漸失去耐心。

眼見兒子不斷磨蹭，爸爸終於也忍無可忍，一氣之下就舉起手準備朝兒子打去，跳跳見狀後，也趕緊用手阻擋，但爸爸卻忘了手裡剛好拿著一支削尖的鉛筆，結果鉛筆就直直戳進了兒子的後腦勺，嚇得他急忙將兒子送到神經外科進行急診手術。

武漢兒童醫院神經外科黃文凱醫生表示，這支鉛筆從孩子後腦勺斜穿到右側頸部，插入體內約7公分，所幸沒有插進顱內，不過情況還是相當危險，因為鉛筆距離椎管只有幾毫米，椎動脈也在鉛筆附近，「如果破壞了椎管，孩子可能肢體癱瘓，而一旦傷到動脈，孩子則當場就有生命危險。」

醫生隨後小心翼翼地將鉛筆完整取出，並反復對創傷傷口進行沖洗，以避免石墨或者木屑殘留體內增加感染的風險，術後也注射破傷風針，以及抗感染和清創治療，使得跳跳在加護病房觀察僅1日後，就轉進普通病房，並在9日時順利出院。

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