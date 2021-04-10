　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

險戳瞎眼！校服下還藏「20處鉛筆洞」　下手者讓網友驚呆　　

▲廣州、霸凌 。（圖／翻攝 騰訊）

▲廣州小學鉛筆戳傷事件，差點戳瞎眼 。（圖／翻攝 騰訊）

記者任以芳／綜合報導

大陸小學發生恐怖暴力事件，廣州荔灣區某學童小呂（化名）遭到霸凌，他被同學拿鉛筆狠狠戳傷全身，至少大大小小20多處傷口，最嚴重甚至差點戳中眼球。這起校園暴力事件立刻引起家長和網友關注，因為行使暴力的主角竟然是兩個小學一年級的孩子。

據《網易》報導指出，念小一的小呂將常被欺負，之前被同班同學小林（化名）用尖銳的鉛筆戳傷，傷口遍佈全身，二十余處，其中一處傷口更是傷及眼皮上方，差點戳中眼球，事件才曝光。

▲▼ 廣州、霸凌、小一、鉛筆 。（圖／翻攝 網易）

▲ 被霸凌的小一身上有20處鉛筆傷口。（圖／翻攝 網易）

當時，老師緊急把孩子送到醫院治療，這才發現白色的校服上滲出少量血跡，脫下校服看見小呂身上的傷口已經紅腫，有極大的感染風險。讓人更驚訝的是，施暴的的小林還欺負其他孩子，因為這起事件引起其他家長投訴跟著曝光。

隨後小呂的家長把孩子受傷的照片PO上網，頓時讓廣大網友紛紛議論關於各類型「校園暴力」事件的嚴重性以及發表整治此類事件的建議。

▲▼ 廣州、霸凌、小一、鉛筆 。（圖／翻攝 網易）

▲大陸深圳幼稚園出現老師「針扎」幼童事件 。（圖／翻攝 極目新聞）

另外，深圳南山一幼稚園孩子疑似被老師用針扎恐怖事件，據《楚天都市報》極目新聞8日報導指出，家長張先生投訴當地教育局，孩子近期多次在幼稚園被三名老師用針扎，身上有多處針孔，傷口已經出現紅腫、發炎感染。

據了解，醫院檢查報告清楚記載，男童臀部、頸部、足部等部位出現多個針尖大小的紅色圓點，表面可見結痂，部分皮損周圍有瘀斑。，家長張先生已經報警存證。

該報導稱，深圳市南山區華僑城小學微信公眾號發佈情況說明， 深圳市、區教育局及公安部門高度重視此事，第一時間展開調查。 華僑城小學作為涉事幼稚園的管理方，將積極配合相關部門調查，如出現不良問題將依法依規配合處理。

ET快訊
快訊／台南台86線自撞四傷！3人緊急送醫　1人困車內搶救中
職棒球星被爆擁辣妹遊墾丁！「辣妹本人」貼無碼照回應了
遠傳、台灣大掀499低價資費戰　中華電信回應了
神明有指示！85歲爺罹癌要切3器官…仍堅持手術　醫曝驚人結局

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

險戳瞎眼！校服下還藏「20處鉛筆洞」　下手者讓網友驚呆　　

去緬甸工作月薪210K起！他一落地「淚付26萬贖金」逃回國：好幸運

習近平夫婦「向英女王致唁電」　對菲利普親王逝世深切哀悼！

陸官媒列4類對象批台「收買式外宣」：讓島內民眾當冤大頭

陸「戰狼外交」引負評　張競：逞口舌痛快「不如積極維權」

女子傻眼...遇航變14次！　隨心飛機票「隨便改」

陸比特幣挖礦致2024年碳排放達1.3億噸　或威脅官方減排政策

「讓愛看得見·你我來實現」　傳愛公益活動正式啟動

說好就是睡覺...27歲男友忍不住「強上破處」　她淚控性侵提告

吳釗燮「奮鬥到底」言論　陸學者只反問這句話

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣！」　6點澄清老公帶嫩模回家

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

險戳瞎眼！校服下還藏「20處鉛筆洞」　下手者讓網友驚呆　　

去緬甸工作月薪210K起！他一落地「淚付26萬贖金」逃回國：好幸運

習近平夫婦「向英女王致唁電」　對菲利普親王逝世深切哀悼！

陸官媒列4類對象批台「收買式外宣」：讓島內民眾當冤大頭

陸「戰狼外交」引負評　張競：逞口舌痛快「不如積極維權」

女子傻眼...遇航變14次！　隨心飛機票「隨便改」

陸比特幣挖礦致2024年碳排放達1.3億噸　或威脅官方減排政策

「讓愛看得見·你我來實現」　傳愛公益活動正式啟動

說好就是睡覺...27歲男友忍不住「強上破處」　她淚控性侵提告

吳釗燮「奮鬥到底」言論　陸學者只反問這句話

直達冠軍賽休兵1個月　富邦安排與UBA冠軍政大對抗賽

泰迪吞中職首敗、德保拉107球完投勝　兄弟3比1賞統一2連敗

風田土味情話開撩「養我這隻馬子狗」　自爆搭訕經驗

莊韋恩生涯首安　富邦6局攻3分扳平樂天

快訊／台南台86線自撞四傷！3人緊急送醫　1人困車內搶救中

女星「大動作召集工作人員」送兒童牙刷　原因曝光超暖心

《東大特訓班》15年山下智久「夢想更大了」　回憶文網敲碗客串！

菲律賓南方海域發生「規模6.1地震」　

張宗憲、施晉堯MVP熱門對決　勇士8連勝退領航猿結束例行賽

戀愛前先當朋友？下秒準被發好人卡　專家揭秘訣：愛火燒起來

小奶貓還沒長牙就偷吃肉泥！臉埋狂嗑...一抬頭白毛全染色

大陸熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

治婦科病　「大師」狂頂女病患下體2分鐘

26歲人妻胃炸滿雞母皮　醫：這病接吻也會傳染

他驗DNA驚見2孩子都非親生　在鑑定中心撞牆瘋了

正妹「走秀變選妃」慘淪陪酒女

星巴克「1分27秒不雅片」瘋傳！當事人出面回應

陸國產鞋被炒到20萬元　官媒集體開罵：利用愛國心「割韭菜」！

手機保護貼裂了沒換　碎片插進骨頭

27歲男演員閃婚正妹網紅！　1個月後淪階下囚

27歲男友同床忍不住強上破處　她淚控性侵提告

遭活埋剁手500人圍毆！赴緬甸「淘金」恐怖畫面曝光

大戰40名高官一路升職！女貪官為逃死刑色誘獄警

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

更多熱門

相關新聞

竹山秀傳推先進敷料助傷口癒合

竹山秀傳推先進敷料助傷口癒合

南投張姓女子在下班途中因天雨路滑摔車，腿部大面積擦挫傷，因自行換藥時傷口與紗布沾黏而二度滲血疼痛，又未確實清洗傷口，導致心生恐懼、久傷不癒；經竹山秀傳醫院整合性傷口照護中心協助，採先進敷料讓傷口保持濕潤，不用每天換藥「打擾」傷口，換藥時不再感到疼痛，更加速癒合。

貼痠痛貼布「小心這4點」！1情況千萬別用　恐感染害皮爛

貼痠痛貼布「小心這4點」！1情況千萬別用　恐感染害皮爛

女驚曝小黑痣17年真相！萬人讚不孤單

女驚曝小黑痣17年真相！萬人讚不孤單

美軍研發「傷口癒合噴霧」　痊癒速度加快5倍

美軍研發「傷口癒合噴霧」　痊癒速度加快5倍

卓溪鄉砂石車墜深谷　2重傷送醫

卓溪鄉砂石車墜深谷　2重傷送醫

關鍵字：

鉛筆傷口

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

小杰被控吃女生豆腐

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

《全明星2》采子踩線小春1要求！

國中妹被罵「朽木不可雕也」！師見成績單臉垮

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

更多

最夯影音

更多
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面