險戳瞎眼！校服下還藏「20處鉛筆洞」　下手者讓網友驚呆　　

▲廣州小學鉛筆戳傷事件，差點戳瞎眼 。（圖／翻攝 騰訊）

記者任以芳／綜合報導

大陸小學發生恐怖暴力事件，廣州荔灣區某學童小呂（化名）遭到霸凌，他被同學拿鉛筆狠狠戳傷全身，至少大大小小20多處傷口，最嚴重甚至差點戳中眼球。這起校園暴力事件立刻引起家長和網友關注，因為行使暴力的主角竟然是兩個小學一年級的孩子。

據《網易》報導指出，念小一的小呂將常被欺負，之前被同班同學小林（化名）用尖銳的鉛筆戳傷，傷口遍佈全身，二十余處，其中一處傷口更是傷及眼皮上方，差點戳中眼球，事件才曝光。

▲ 被霸凌的小一身上有20處鉛筆傷口。（圖／翻攝 網易）

當時，老師緊急把孩子送到醫院治療，這才發現白色的校服上滲出少量血跡，脫下校服看見小呂身上的傷口已經紅腫，有極大的感染風險。讓人更驚訝的是，施暴的的小林還欺負其他孩子，因為這起事件引起其他家長投訴跟著曝光。

隨後小呂的家長把孩子受傷的照片PO上網，頓時讓廣大網友紛紛議論關於各類型「校園暴力」事件的嚴重性以及發表整治此類事件的建議。

▲大陸深圳幼稚園出現老師「針扎」幼童事件 。（圖／翻攝 極目新聞）

另外，深圳南山一幼稚園孩子疑似被老師用針扎恐怖事件，據《楚天都市報》極目新聞8日報導指出，家長張先生投訴當地教育局，孩子近期多次在幼稚園被三名老師用針扎，身上有多處針孔，傷口已經出現紅腫、發炎感染。

據了解，醫院檢查報告清楚記載，男童臀部、頸部、足部等部位出現多個針尖大小的紅色圓點，表面可見結痂，部分皮損周圍有瘀斑。，家長張先生已經報警存證。

該報導稱，深圳市南山區華僑城小學微信公眾號發佈情況說明， 深圳市、區教育局及公安部門高度重視此事，第一時間展開調查。 華僑城小學作為涉事幼稚園的管理方，將積極配合相關部門調查，如出現不良問題將依法依規配合處理。