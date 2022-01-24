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當心腦中風！　天冷泡溫泉「2大地雷飲食」別碰

▲溫泉。（圖／取自Pixabay）

▲「三高」患者，泡湯時應注意水溫不超過攝氏40度。（圖／取自Pixabay）

中央社

天氣冷颼颼，許多民眾趁著週末和親友聚餐、泡湯，國健署提醒，飯後最好等1.5至2小時再泡湯，泡湯前應避免吃麻辣的食物或飲酒，避免加重心臟負擔，增加心肌梗塞、中風風險。

衛生福利部國民健康署慢性疾病防治組組長吳建遠表示，天氣太冷的時候，不適合長時間泡溫泉，建議每次下水15分鐘就離開休息一下；由於泡溫泉會導致血管擴張，造成血壓下降，因此泡湯後不可太快起身，以免暈倒發生溺斃意外。

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吳建遠說，泡湯期間可能因流汗等導致水分流失，因此泡湯前後都應補充水分，另應注意泡湯前避免吃麻辣的食物或飲酒，這些飲食會導致心跳加速，再泡進熱水中恐加重心臟負荷，增加心肌梗塞、中風風險，建議飯後至少1.5至2小時後再泡湯。

▲▼溫泉,洗澡。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲泡湯前避免吃麻辣的食物或飲酒。（圖／免費圖庫pakutaso）

吳建遠提醒，本身有糖尿病、高血壓、高血脂的「三高」患者，泡湯時應注意水溫不超過攝氏40度，而且千萬不能一下泡冷水，一下泡熱水，避免冷熱溫差大導致血管急速舒張、收縮，易引發心肌梗塞或缺血性中風。

她解釋，尤其糖尿病患者的感覺神經較差，對水溫靈敏度差，務必留意水溫，避免燙傷。

另外，吳建遠也建議，有三高、心血管疾病的民眾，泡湯時應攜帶健保卡與緊急用藥，且在親友陪同下一起泡湯，以免發生意外時沒人知道，錯失黃金治療時間。

吳建遠說，如果親友突然出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥症狀，尤其更年期女性可能出現氣喘、背痛等症狀，可能是心臟病發作警訊；若出現臉部歪斜不對稱、單側手臂無力下垂或說話不清楚等症狀，則要當心是中風徵兆，務必立刻打119送醫。

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